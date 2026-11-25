Chuyên gia Estefanía Lucila Rouco, thành viên Nhóm Trẻ thuộc Hội đồng Quan hệ Quốc tế Argentina (CARI). Ảnh: Thanh Tùng/PV TTXVN tại Argentina

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, bà Rouco cho rằng châu Á - Thái Bình Dương là khu vực tập trung tỷ trọng lớn trong các dòng chảy thương mại và sản xuất toàn cầu, song cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có căng thẳng địa chính trị, thương mại và chênh lệch về trình độ phát triển giữa các nền kinh tế.

Theo nhà nghiên cứu Argentina, việc đăng cai APEC 2027 mang lại cho Việt Nam cơ hội quan trọng để chia sẻ kinh nghiệm của mình trong hội nhập kinh tế và chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đồng thời tham gia định hình chương trình nghị sự khu vực theo hướng nâng cao năng suất, thúc đẩy thương mại và đầu tư, tăng cường khả năng chống chịu của các nền kinh tế. Bà Rouco cũng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam đã xác định đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển các động lực tăng trưởng mới là những trọng tâm trong định hướng hợp tác của nước chủ nhà cho năm 2027. Đây là những lĩnh vực có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh khu vực đang tìm kiếm các động lực mới để duy trì tăng trưởng và thích ứng với những biến động của kinh tế thế giới.

APEC 2027 - Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam bứt phá. Ảnh minh họa: TTXVN

Đánh giá về tác động của sự kiện đối với tiến trình hội nhập và vị thế quốc tế của Việt Nam, bà Rouco nhận định APEC 2027 có thể tạo dấu ấn đáng kể trong việc nâng cao hình ảnh và mức độ hiện diện của Việt Nam trên trường quốc tế. Diễn đàn quy tụ nhiều nhà lãnh đạo chính trị, đại diện giới doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế cùng những chủ thể quan trọng khác trong hệ thống quốc tế, đồng thời thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của truyền thông toàn cầu. Vì vậy, đây là cơ hội để nước chủ nhà quảng bá hình ảnh và tăng cường sự hiện diện quốc tế.

Tuy nhiên, theo bà, thách thức quan trọng là phải chuyển hóa sự chú ý và cơ hội có được từ sự kiện thành những kết quả hợp tác lâu dài. Những kết quả này có thể thể hiện qua các dự án đầu tư mới, cơ hội trao đổi thương mại được mở rộng, hợp tác công nghệ và việc củng cố quan hệ với các nền kinh tế tham gia APEC. Bà Rouco cho rằng nếu tận dụng hiệu quả cơ hội này, Việt Nam không chỉ tăng cường kết nối với các đối tác trong khu vực mà còn có thể tạo thêm động lực cho tiến trình hội nhập quốc tế, qua đó tiếp tục củng cố vị thế và vai trò của mình trong các cơ chế hợp tác đa phương.

Nguồn: https://baotintuc.vn/apec-2027-dong-luc-moi-cho-hoi-nhap-quoc-te-cua-viet-nam-post1405705.html