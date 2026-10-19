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Thể thao

Anh giành thêm HCV | Giải xe đạp lòng chảo thế giới UCI

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Vương quốc Anh tiếp tục có thành tích nổi bật tại Giải vô địch xe đạp lòng chảo thế giới UCI ở Thượng Hải, Trung Quốc, trong ngày thi đấu áp chót 17/10.

Vương quốc Anh giành thêm HCV tại giải xe đạp lòng chảo thế giới - Ảnh 1.
Vương quốc Anh giành thêm HCV tại giải xe đạp lòng chảo thế giới - Ảnh 2.

Vương quốc Anh giành thêm HCV tại giải xe đạp lòng chảo thế giới

Ở nội dung Madison nữ, Anna Morris và Erin Boothman mang về HCV cho đoàn Anh với 40 điểm. Pháp giành HCB với 33 điểm, còn Nhật Bản xếp thứ ba với 18 điểm.

Đây là lần thứ ba liên tiếp tay đua người Pháp Marion Borras giành HCB ở nội dung này. Năm nay, cô thi đấu cùng Clara Copponi, sau hai lần liên tiếp về nhì khi sát cánh với Victoire Berteau.

Ở nội dung đua đuổi cá nhân nữ, Millie Couzens giành chiến thắng trước đồng đội Josie Knight để đoạt HCV. Lisa Klein của Đức giành HCĐ sau khi vượt qua Martina Alzini của Italia.

Trong nội dung omnium nam, Iúri Leitão của Bồ Đào Nha giành HCV với 143 điểm. Trước phần thi cuối cùng là đua tính điểm, anh dẫn trước 6 điểm. Leitão nới rộng cách biệt nhờ chiến thắng ở hai đợt nước rút và giành thêm một vòng đua.

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