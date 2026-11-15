An Phú ra mắt sản phẩm du lịch trải nghiệm công nghiệp

Với thời lượng nửa ngày, du khách được tham quan Khu công nghiệp VSIP I, tìm hiểu không gian sản xuất hiện đại, hệ thống nhà xưởng và hoạt động của một số doanh nghiệp tiêu biểu.

Điểm nhấn của hành trình là trải nghiệm tìm hiểu quy trình khai thác, xử lý và cung cấp nước sinh hoạt. Từ hệ thống giám sát đến các công đoạn xử lý thực tế tại nhà máy, du khách có cơ hội khám phá hoạt động vận hành hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống đô thị.

Đoàn đại biểu và du khách chụp ảnh lưu niệm trước cổng Chi nhánh Cấp nước Dĩ An (BIWASE) nhân dịp Lễ ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng phường An Phú với chủ đề “Nhịp đập công nghiệp, dòng chảy tương lai”

Ông Nguyễn Thanh Thảo - Phòng Văn hóa phường An Phú, TP. Hồ Chí Minh cho biết thông qua sản phẩm du lịch đặc trưng, địa phương mong muốn khai thác lợi thế sẵn có, giới thiệu hình ảnh An Phú không chỉ là địa bàn phát triển công nghiệp mà còn có sự kết nối giữa sản xuất, hạ tầng đô thị và đời sống cộng đồng. Qua đó, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, quảng bá hình ảnh địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Du khách nghe giới thiệu và quan sát hệ thống giám sát tự động, quy trình khai thác, xử lý và cung cấp nước sinh hoạt tại phòng điều hành nhà máy

Sản phẩm mở ra hướng tiếp cận mới trong khai thác tiềm năng du lịch tại phường An Phú, kết nối hoạt động công nghiệp với du lịch trải nghiệm. Đây cũng là cách địa phương định hình bản sắc năng động, hiện đại và hướng đến phát triển bền vững.