Tòa nhà Landmark 81 chọc trời giữa lòng Sài Gòn

Làm mới món Việt từ những hương vị quen thuộc

Lấy cảm hứng từ sự phong phú của ẩm thực ba miền, thực đơn mới của Oriental Pearl khai thác những món ăn gần gũi với người Việt, đồng thời tạo dấu ấn riêng bằng cách kết hợp nguyên liệu và phương pháp chế biến mới.

Nổi bật trong số đó là "Phở Chọc Trời", phiên bản nâng cấp của món phở truyền thống với thịt thăn lưng bò ăn cỏ Southern Ranges. Nước dùng được ninh liên tục trong 48 giờ, kết hợp đuôi bò, trứng chần, rau thơm, quẩy giòn và tương ớt nhà làm. Món ăn giữ lại hương vị đặc trưng của phở Việt nhưng được chăm chút hơn về nguyên liệu và cách thể hiện.

Thực đơn À la carte mới với những món ăn Việt trong bản sắc độc đáo

Món phở chọc trời đặc trưng với những nguyên liệu được tuyển chọn

Trong khi đó, Cơm Chiên Má Heo Tây Ban Nha mang đến sự kết hợp giữa món cơm chiên quen thuộc và phần má heo Tây Ban Nha mềm mọng, ăn kèm trứng gà thả vườn chiên. Sự hòa quyện giữa nguyên liệu cao cấp và cách chế biến gần gũi tạo nên một biến tấu mới cho món ăn vốn quen thuộc trong bữa cơm Việt.

Ẩm thực đường phố Sài Gòn cũng được đưa vào thực đơn qua Bánh Mì Autograph 2.0. Món ăn sử dụng thịt diềm bụng bò Úc, pa tê tự làm, đồ chua, dưa leo và tương ớt chế biến riêng, tất cả được đặt trong lớp bánh mì giòn. Đây là cách tái hiện món bánh mì đặc trưng của thành phố trong phong cách ẩm thực hiện đại.

Đối với những thực khách yêu thích hương vị miền Bắc, Cá Tuyết Nướng Kiểu Lã Vọng là một lựa chọn đáng chú ý. Món ăn sử dụng cá tuyết Đại Tây Dương đút lò, kết hợp bánh hỏi làm từ bún gạo, dầu ớt thơm và xốt kem riềng mẻ. Những thành phần quen thuộc của món chả cá Lã Vọng được thể hiện qua cách chế biến mới, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Cá Tuyết Nướng Kiểu Lã Vọng tinh tế trong từng thanh vị mang đậm nét ẩm thực Hà Nội

Trải nghiệm ẩm thực giữa tầm nhìn toàn cảnh Sài Gòn

Bên cạnh thực đơn mới, Oriental Pearl còn tạo dấu ấn nhờ vị trí trên tầng 66 Landmark 81. Từ không gian nhà hàng, thực khách có thể ngắm nhìn sông Sài Gòn và toàn cảnh thành phố từ trên cao.

Tiếp nối chủ đề “Việt Nam hiện đại”, nhà hàng hướng đến việc tôn vinh giá trị ẩm thực truyền thống thông qua cách lựa chọn nguyên liệu, chế biến và trình bày. Mỗi món ăn không chỉ gợi nhắc những hương vị thân thuộc mà còn mở ra cách thưởng thức mới, phù hợp với xu hướng ẩm thực đương đại.

Việc giới thiệu thực đơn À la carte mới cũng là dịp để thực khách trong nước khám phá lại những món ăn quen thuộc dưới góc nhìn khác, đồng thời mang đến cho du khách quốc tế thêm cơ hội tìm hiểu sự đa dạng của ẩm thực Việt Nam giữa khung cảnh Sài Gòn từ trên cao.

Không gian tầng 66, Landmark 81, nơi ẩm thực thăng hoa tại đường chân trời Sài Gòn

Với sự ra mắt của thực đơn mới lần này, đây là dịp để nhà hàng Oriental Pearl đưa thực khách Việt đến với hành trình khám phá những món ăn yêu thích trong diện mạo khác, đồng thời giúp du khách quốc tế hiểu thêm về sự phong phú của ẩm thực Việt Nam qua góc nhìn đương đại.