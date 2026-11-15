Alaska: Sản lượng cá hồi sụt giảm, ngư dân lo ngại đánh bắt bằng lưới kéo

Theo ngư dân địa phương, những tấm lưới kéo có chiều rộng tương đương 4 máy bay thương mại có thể thu gom hàng ngàn tấn cá mỗi năm, trong đó có cả những loài không phải mục tiêu khai thác, bao gồm cá hồi.

Ngư dân tại bang Alaska dùng cần cẩu đưa mẻ cá ít ỏi vừa đánh bắt từ hầm tàu lên bờ trong bối cảnh nguồn lợi cá hồi sụt giảm nghiêm trọng trước tác động của các đội tàu lưới kéo cỡ lớn

Mười năm trước, chúng tôi có thể ra khơi mỗi ngày và luôn đánh bắt đủ hạn mức cá hồi cho phép. Giờ nếu đạt được hạn mức đã là điều may mắn lắm rồi. Thậm chí, đôi khi chỉ cần tìm thấy vài con cá hồi thôi đã mừng. Bob Candopoulos - ngư dân

Phần lớn các tàu đánh bắt bằng lưới kéo này đặt trụ sở tại Seattle, bang Washington. Đáng chú ý, khoảng 2/3 doanh thu từ hoạt động khai thác cá minh thái được đưa ra ngoài bang Alaska.

Sự bất bình trước hoạt động đánh bắt bằng lưới kéo cũng được phản ánh qua các cuộc thăm dò dư luận. Theo đó, đa số người dân Alaska được khảo sát ủng hộ việc cấm hoàn toàn hình thức khai thác này.