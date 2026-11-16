AIROC 2026 mở rộng cơ hội hội nhập đấu trường Robotics quốc tế

Thử thách Robotics gắn với bài toán thực tiễn

Cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng các đơn vị liên quan tổ chức. Tại vòng chung kết, các đội thi cùng giải quyết thử thách mang tên "Synapse City", mô phỏng những tình huống thực tế trong quản trị đô thị.

Toàn cảnh Lễ trao giải và bế mạc Vòng chung kết toàn quốc khu vực miền Bắc – Cuộc thi AIROC 2026

Trên sa bàn dạng lưới, robot phải thực hiện ba nhiệm vụ chính: khoanh vùng khu vực ô nhiễm, vận chuyển các khối trung hòa đến vị trí cần xử lý và thu hồi các khối ô nhiễm đưa về phòng thí nghiệm để phân tích. Tùy theo từng bảng thi, học sinh sử dụng robot và công cụ lập trình phù hợp với trình độ.

Các thí sinh tập trung lập trình trên máy tính xách tay và tinh chỉnh robot trước khi bước vào phần thi thực hành

Để hoàn thành thử thách, các đội phải trải qua quá trình chuẩn bị, thử nghiệm robot và tối ưu hóa chương trình điều khiển. Không khí thi đấu diễn ra sôi nổi, thể hiện khả năng tư duy, sáng tạo và phối hợp nhóm của các thí sinh.

Trang bị kỹ năng công nghệ cho thế hệ trẻ

Theo Ban Tổ chức, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và tự động hóa ngày càng tác động sâu rộng đến đời sống, học sinh cần được trang bị những năng lực cần thiết để thích ứng và vận dụng kiến thức công nghệ vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Các đội thi thực hiện phần thi trên sa bàn dưới sự giám sát của tổ trọng tài cuộc thi AIROC 2026

Trong đó, bốn kỹ năng được chú trọng gồm lập trình căn bản, tư duy hệ thống, làm việc nhóm và tư duy xanh. Đây cũng là những năng lực được học sinh vận dụng xuyên suốt quá trình tham gia cuộc thi.

Cận cảnh robot tự hành thực hiện các nhiệm vụ xử lý ô nhiễm trên sa bàn dạng lưới của thử thách "Synapse City"

Bên cạnh việc tạo môi trường trải nghiệm, AIROC 2026 còn góp phần lan tỏa phong trào học tập Robotics trong trường học và cộng đồng. Ban Tổ chức kỳ vọng những sân chơi tương tự sẽ tiếp tục được nhân rộng, đồng thời thúc đẩy việc ứng dụng robot và trí tuệ nhân tạo vào hoạt động giáo dục.

Kết nối học sinh Việt Nam với sân chơi công nghệ quốc tế

Không dừng lại ở một cuộc thi chuyên môn, AIROC 2026 còn là cầu nối giúp học sinh giao lưu, học hỏi và mở rộng trải nghiệm trong lĩnh vực Robotics. Thông qua những thử thách gắn với thực tiễn, các em có cơ hội tiếp cận sớm với công nghệ, từng bước hình thành tư duy đổi mới sáng tạo.

Các đại biểu, khách mời và đông đảo thí sinh tham dự Lễ trao giải và bế mạc cuộc thi

Cuộc thi được kỳ vọng góp phần thúc đẩy giáo dục STEM, hỗ trợ mục tiêu chuyển đổi số trong giáo dục và chuẩn bị nguồn nhân lực khoa học – công nghệ cho tương lai, đồng thời mở rộng cơ hội để học sinh Việt Nam tham gia các sân chơi Robotics mang tầm quốc tế.







