Tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng: Quy tập 980 hài cốt liệt sĩ

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai tại Khu B. Trong ngày 6/11, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện thêm 21 bộ hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số được tìm thấy tại khu vực này qua hai đợt tìm kiếm lên 980 hài cốt liệt sĩ.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, hoạt động tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B với sự huy động nhân lực và phương tiện phục vụ đào, vận chuyển đất.

Công tác đào xúc đất và thu gom di vật, hài cốt liệt sĩ được triển khai khẩn trương

Phát hiện thêm 21 bộ hài cốt liệt sĩ trong ngày 6/11

Riêng trong ngày 6/11/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập thêm 21 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 10 bộ kèm theo di vật.

Cùng với công tác quy tập, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục xử lý hơn 620 m³ đất và mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải trọng tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, xử lý và vận chuyển đất.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức di chuyển hài cốt về nơi quy định

Tính từ ngày 15/10 đến hết ngày 6/11/2026, đợt tìm kiếm thứ hai đã phát hiện, quy tập 249 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 57 bộ kèm di vật.

Theo báo cáo, công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua hai đợt. Đợt 1 đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ, sau đó tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định. Đợt 2 tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại Khu B, đến hết ngày 6/11 đã quy tập thêm 249 hài cốt liệt sĩ. Như vậy, từ ngày 23/6 đến hết ngày 6/11/2026, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại đây là 980, trong đó có 364 bộ kèm di vật.

Kết quả phân loại cho thấy, có 947 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể. Trong số này, 2 vị trí nằm tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B

Hiện nay, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn đang được các lực lượng triển khai với tinh thần trách nhiệm cao.

Lực lượng chức năng cẩn trọng di chuyển hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại khu vực Khu B, Công viên Lê Thị Riêng

Việc tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm không chỉ góp phần đưa thêm các hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ theo quy định, mà còn thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



