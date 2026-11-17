Ngày 16/11, TAND TP. Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 42 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn khống, trốn thuế, đưa và nhận hối lộ. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 20/11.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép hơn 56.000 hóa đơn giá trị gia tăng khống tại TAND TP. Hồ Chí Minh

Hóa đơn khống từ 108 công ty "ma"

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, vụ án liên quan đến hai đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) do Đào Minh Thọ (sinh năm 1973) và Trịnh Trác Nhiên (sinh năm 1978) bị cáo buộc cầm đầu, hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh và một số địa phương.

Trong đó, từ năm 2016 đến năm 2023, Đào Minh Thọ bị cáo buộc thành lập 57 công ty không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế để phục vụ việc mua bán hóa đơn trái phép. Thông qua các doanh nghiệp này, nhóm của Thọ bị xác định đã xuất bán 9.663 hóa đơn GTGT khống cho 532 doanh nghiệp, tổ chức, với tổng giá trị trước thuế hơn 1.929 tỷ đồng.

Đối với đường dây thứ hai, Trịnh Trác Nhiên, người đại diện pháp luật Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Tư vấn thuế Trịnh Gia, bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên thành lập 51 công ty "ma" trong giai đoạn 2020-2023.

Theo cáo trạng, nhóm của Nhiên đã xuất bán 47.027 hóa đơn GTGT khống cho 431 doanh nghiệp, tổ chức, với tổng giá trị trước thuế hơn 4.180 tỷ đồng.

Tổng cộng, hai đường dây bị cáo buộc sử dụng 108 công ty "ma", xuất bán 56.690 hóa đơn GTGT khống, với tổng giá trị ghi trên hóa đơn trước thuế hơn 6.109 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định số tiền thu lợi bất chính từ các hóa đơn đã được làm rõ đối với Thọ là hơn 9,75 tỷ đồng và đối với Nhiên là hơn 36 tỷ đồng. Khoản thu lợi liên quan đến những hóa đơn còn lại tiếp tục được điều tra trong giai đoạn hai của vụ án.

Hóa đơn khống và cáo buộc hối lộ

Đáng chú ý, cáo trạng còn đề cập đến hành vi đưa và nhận hối lộ nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp "ma" hoạt động, hạn chế nguy cơ bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện.

Theo đó, từ năm 2020 đến năm 2023, Trịnh Trác Nhiên bị cáo buộc nhiều lần đưa tổng cộng hơn 3,8 tỷ đồng cho Nguyễn Thành Nghĩa, công chức Thuế cơ sở 3 TP. Hồ Chí Minh, để được hỗ trợ trong quá trình sử dụng 24 doanh nghiệp "ma" xuất bán hóa đơn GTGT khống.

Ngoài ra, Nhiên còn bị cáo buộc có hành vi trốn thuế hơn 6 tỷ đồng và đưa hơn 7,5 tỷ đồng cho hai người nhằm tìm cách tránh bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, số tiền này không được chuyển để hối lộ mà bị chiếm đoạt thông qua những thông tin gian dối.

Trong vụ án, Đào Minh Thọ bị truy tố về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước". Trịnh Trác Nhiên bị truy tố về ba tội danh gồm "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Trốn thuế" và "Đưa hối lộ". Nguyễn Thành Nghĩa bị truy tố về tội "Nhận hối lộ".

Theo thông tin tại phiên tòa, Hội đồng xét xử triệu tập 159 tổ chức, cá nhân và ngân hàng có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Khoảng 30 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã tạm giữ 5 tỷ đồng, tiếp nhận hơn 32,1 tỷ đồng do các bị cáo và gia đình tự nguyện nộp khắc phục hậu quả, đồng thời tạm dừng giao dịch đối với 36 bất động sản và một ô tô.

Phiên tòa do Thẩm phán Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến ngày 20/11. Các nội dung trong cáo trạng tiếp tục được xem xét, làm rõ trong quá trình xét xử.

Nguồn: Công an TP. Hồ Chí Minh