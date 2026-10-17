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Giáo dục

4/4 học sinh Việt Nam đoạt huy chương Olympic Vật lý Quốc tế Al-Fergani

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Với 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng, Việt Nam xếp thứ tư toàn đoàn, sau Nga, Trung Quốc và nước chủ nhà Uzbekistan tại Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế Al-Fergani lần thứ hai.

Ngày 17/10, theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế Al-Fergani lần thứ hai (FIPhO 2026) đều đoạt huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Với kết quả này, Việt Nam xếp thứ tư toàn đoàn, sau Nga, Trung Quốc và nước chủ nhà Uzbekistan.

Kỳ thi diễn ra từ ngày 10-17/10 tại thành phố Samarkand, Uzbekistan, với sự tham gia của 107 thí sinh đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Huy chương Vàng thuộc về em Lê Bá Tuấn Việt - Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hai Huy chương Bạc thuộc về em Trương Bá Chí Thành, Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và em Tăng Hạo Nhiên, Trường Trung học phổ thông Chuyên Quốc Học Huế, thành phố Huế.

Em Lê Hồng Nhân, Trường Trung học phổ thông Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đoạt Huy chương Đồng.

Ban tổ chức trao Huy chương Bạc cho em Tăng Hạo Nhiên (Ảnh: Đoàn trường Trung học phổ thông Chuyên Quốc Học Huế)

Đội tuyển Việt Nam được tuyển chọn từ những học sinh lớp 11 năm học 2025-2026 đã tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Vật lý quốc tế năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ kết quả thi và thứ hạng từ cao xuống thấp. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chủ trì tập huấn và tổ chức đoàn tham dự kỳ thi.

Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế Al-Fergani mang tên nhà khoa học Ahmad al-Fergani, nhằm khuyến khích học sinh yêu thích Vật lý, phát triển năng lực nghiên cứu khoa học và tăng cường giao lưu học thuật quốc tế.

Đề thi năm nay được xây dựng theo hướng tăng cường khả năng vận dụng kiến thức Vật lý để phân tích, lý giải và giải quyết các vấn đề gắn với thực tiễn và khoa học hiện đại. Kỳ thi gồm hai phần lý thuyết và thực nghiệm, mỗi phần được tổ chức trong một ngày với thời gian làm bài 5 giờ. Phần lý thuyết gồm 3 bài toán, tổng điểm tối đa 60 điểm; phần thực nghiệm có tổng điểm tối đa 40 điểm.

Các bài thi có độ khó cao, yêu cầu thí sinh không chỉ nắm vững các định luật, nguyên lý cơ bản mà còn phải có khả năng tư duy logic, phân tích vấn đề và vận dụng kiến thức tổng hợp.

Ở phần lý thuyết, nội dung trải rộng trên nhiều lĩnh vực như cơ học vật rắn biến dạng, cơ học chất lưu, kỹ thuật năng lượng, quang học và vật lý hấp dẫn. Thí sinh phải xác lập giả thiết, xây dựng mô hình toán học, vận dụng các điều kiện biên, đánh giá giới hạn áp dụng của mô hình và giải thích ý nghĩa vật lý của kết quả.

Phần thực nghiệm yêu cầu thí sinh thiết kế phép đo, lựa chọn các đại lượng phù hợp, xử lý số liệu bằng bảng và đồ thị, kiểm chứng dự đoán lý thuyết và đánh giá sai số. Qua đó, kỳ thi đánh giá đồng thời kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, tư duy khoa học và khả năng phân tích dữ liệu của học sinh.

Việc 100% thành viên đội tuyển Việt Nam đoạt huy chương tiếp tục cho thấy năng lực của học sinh Việt Nam tại các sân chơi khoa học quốc tế, đồng thời ghi nhận nỗ lực của học sinh, giáo viên trong quá trình tuyển chọn, tập huấn và bồi dưỡng chuyên môn.

Nguồn: TTXVN

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