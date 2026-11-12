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Chính trị

2.400 diễn viên, chiến sĩ hợp luyện cho màn khai mạc Triển lãm Quốc phòng 2026

HOÀNG VIỆT
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(HTV) - Lực lượng đặc công đang tích cực huấn luyện, chuẩn bị các màn trình diễn võ thuật phục vụ Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Chương trình góp phần giới thiệu sức mạnh, bản lĩnh và hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại Trường Sĩ quan Đặc công, Thượng tướng Lê Quang Đạo - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đã kiểm tra công tác huấn luyện lực lượng đặc công phục vụ lễ khai mạc triển lãm.

Chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Bay lên Việt Nam”, gồm hai chương “Sức mạnh Việt Nam” và “Bay lên Việt Nam”, dự kiến có khoảng 2.400 diễn viên và các lực lượng tham gia. Các tiết mục kết hợp âm nhạc, nghệ thuật cùng những màn trình diễn võ thuật đặc sắc.

Đoàn cán bộ lãnh đạo quân đội mặc quân phục ngồi trên khán đài dã chiến có ô che nắng dưới tán cây xanh để theo dõi buổi huấn luyện - Ảnh 1.

Thượng tướng Lê Quang Đạo - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác trực tiếp theo dõi, kiểm tra màn hợp luyện của lực lượng đặc công

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Trưởng Tiểu ban Truyền thông Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, cho biết chương trình truyền tải thông điệp về sự phát triển của ngành công nghiệp Việt Nam theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng và hiện đại.

Đặc sắc màn biểu diễn võ chiến đấu đặc công

Một trong những nội dung đáng chú ý là màn biểu diễn võ chiến đấu đặc công. Mở đầu là phần trống trận với các nhịp xuất quân, xung trận, khải hoàn, kết hợp cờ trận và đội hình di chuyển. Tiếp đó, các chiến sĩ biểu diễn võ đồng diễn, xếp chữ với bốn bài quyền: Cao xà thượng thiên, Trường côn phá trận, Dao găm độc chiến và Quyền quạt.

Huấn luyện lực lượng đặc công phục vụ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 - Ảnh 2.
Huấn luyện lực lượng đặc công phục vụ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 - Ảnh 3.

Các chiến sĩ đặc công trình diễn những động tác võ chiến đấu đẹp mắt, kết hợp đội hình đồng diễn quyền quạt và cờ trận đầy khí thế

Để đáp ứng yêu cầu trình diễn, lực lượng tham gia được tuyển chọn kỹ lưỡng, bảo đảm bản lĩnh chính trị, ý thức kỷ luật, thể lực và khả năng võ thuật. Công tác huấn luyện được tổ chức cả ngày lẫn đêm với cường độ cao.

Thượng tá Nguyễn Văn Duẩn - Chủ nhiệm Khoa Võ thể lực - Trường Sĩ quan Đặc công
Những đồng chí phải có bản lĩnh chính trị thật là tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật và đặc biệt có sức khỏe tốt, khả năng chịu đựng cao. Ngoài ra, đồng chí đó phải có khả năng và năng khiếu về võ thì khi chúng tôi áp dụng vào từng nội dung, từng tiết mục thì sẽ nhẹ nhàng hơn, đỡ vất vả hơn với cường độ cao.

Trung tá Phạm Ngọc Tuấn - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 - Trường Sĩ quan Đặc công cho biết đơn vị đã quán triệt nhiệm vụ đến cán bộ, học viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm, phát huy tinh thần võ cổ truyền Việt Nam cùng nghệ thuật tác chiến của Bộ đội Đặc công.

Huấn luyện lực lượng đặc công phục vụ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 - Ảnh 4.
Huấn luyện lực lượng đặc công phục vụ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 - Ảnh 5.

Đông đảo cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Đặc công hợp luyện đội hình đồng diễn với quy mô lớn trên thao trường, chuẩn bị cho lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026

Tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Lê Quang Đạo yêu cầu các lực lượng tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, đạo đức, tác phong, nâng cao trình độ và luyện tập thuần thục, qua đó truyền tải tốt nhất hình ảnh, thông điệp của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 13/12 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội.

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