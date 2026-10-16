Yoo Hae-jin được gỡ biện pháp bảo vệ, cảnh sát bác cáo buộc ưu ái người nổi tiếng

Cảnh sát chấm dứt biện pháp bảo vệ Yoo Hae-jin

Ngày 15/10, tại phiên kiểm toán của Quốc hội Hàn Quốc, ông Ko Beom-seok - Giám đốc Sở Cảnh sát Seoul, xác nhận việc chấm dứt biện pháp bảo vệ Yoo Hae-jin. Phía nam diễn viên đã chủ động yêu cầu dừng biện pháp này. Cảnh sát sau đó tiến hành các thủ tục liên quan.

Trước đó, ngày 6/10, đồn Cảnh sát Seongbuk cấp đồng hồ thông minh cho Yoo Hae-jin theo đề nghị của công ty quản lý (Ảnh: Dispatch)

Cảnh sát cũng đăng ký thông tin của anh vào hệ thống tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp 112. Đồng thời, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra quanh nơi ở của nam diễn viên.

Yoo Hae-jin tham gia bộ phim Assassins (tạm dịch: Những kẻ ám sát) của đạo diễn Hur Jin-ho. Anh đảm nhận vai thám tử Park Cheol-gu. Sau khi phim vướng tranh cãi liên quan đến nghi vấn xuyên tạc lịch sử, nam diễn viên được cho là đã nhận những lời đe dọa.

Yoo Hae-jin thủ vai Park Cheol Gu, cảnh sát có mặt ở hiện trường (Ảnh: IMDb)

Một nhóm bảo thủ từng biểu tình trước nhà Yoo Hae-jin. Trên mạng xã hội, nhiều phát ngôn mang tính đe dọa cũng xuất hiện trước một sự kiện có sự tham gia trực tiếp của anh.

Các thành viên tổ chức xã hội dân sự có xu hướng bảo thủ biểu tình gần nhà riêng của diễn viên Yoo Hae-jin tại quận Seongbuk, Seoul để phản đối bộ phim Assassins (Ảnh: Starnews)

Cảnh sát khẳng định không ưu ái người nổi tiếng

Tại phiên kiểm toán, nghị sĩ Kang Myung-gu thuộc Đảng Quyền lực Quốc dân đặt câu hỏi về cách cảnh sát xử lý trường hợp của Yoo Hae-jin. Ông so sánh biện pháp này với cách ứng phó trong các vụ án có nạn nhân bị sát hại. Đồng thời, ông chất vấn liệu người nổi tiếng có được đối xử khác với công dân bình thường hay không.

Giám đốc Sở Cảnh sát Seoul khẳng định cơ quan này không dành sự ưu ái đặc biệt cho diễn viên (Ảnh: IMDb)

Ông Ko Beom-seok cho biết biện pháp bảo vệ được triển khai sau khi cảnh sát xem xét và thẩm định đề nghị bảo đảm an toàn từ công ty quản lý.

Theo lãnh đạo cảnh sát Seoul, việc áp dụng biện pháp bảo vệ xuất phát từ đánh giá về nguy cơ an toàn, không phải danh tiếng của người được bảo vệ.

Nguồn tin: Dispatch