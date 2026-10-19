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Yến ngộ Vĩnh An - 21g thứ Hai (19/10) trên HTV7

Show sắp tới 00:00:55.97
THIÊN BÌNH

Trong "Yến ngộ Vĩnh An" tập 11, gia đình họ Thẩm gặp rắc rối khi hàng loạt người bị ngộ độc thức ăn.

Yến ngộ Vĩnh An - 21g thứ Hai (19/10) trên HTV7- Ảnh 1.
Yến ngộ Vĩnh An - 21g thứ Hai (19/10) trên HTV7- Ảnh 2.

Yến ngộ Vĩnh An - 21g thứ Hai (19/10) trên HTV7

"Yến ngộ Vĩnh An" kể về gia đình họ Thẩm bất ngờ xuyên không đến thành Vĩnh An, nơi họ phải thích nghi với cuộc sống thời cổ đại và tìm cách mưu sinh bằng nghề kinh doanh ẩm thực. Tại đây, Thẩm Thiều Quang gặp Lâm Yến, vị quan trẻ của phủ Kinh Triệu, từ đó mở ra câu chuyện tình yêu xen lẫn những hành trình khám phá cuộc sống nơi cổ thành.

"Yến ngộ Vĩnh An" có sự tham gia của Vương Ảnh Lộ, Lý Quân Nhuệ, Xướng Long, Phùng Gia Di, Tùy Tuấn Ba cùng nhiều diễn viên khác.

"Yến ngộ Vĩnh An" - 21g thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh HTV7.

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