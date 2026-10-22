CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Xã hội

Xổ số kiến thiết miền Nam thu hơn 131.577 tỷ đồng sau 9 tháng

BÍCH PHƯƠNG, HỒ ĐỨC, ĐỨC PHONG
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu xổ số truyền thống khu vực miền Nam đạt hơn 131.577 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này tiếp tục đóng góp nguồn thu quan trọng cho ngân sách các địa phương.

Doanh thu tăng trưởng, đóng góp cho ngân sách địa phương

Sáng 21/10, Hội nghị Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam lần thứ 143 diễn ra tại tỉnh Tây Ninh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tây Ninh đăng cai tổ chức.

Xổ số kiến thiết miền Nam thu hơn 131.577 tỷ đồng sau 9 tháng - Ảnh 1.

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2026, đồng thời xác định định hướng phát triển trong thời gian tới

Theo báo cáo tại hội nghị, tổng doanh thu xổ số truyền thống toàn khu vực miền Nam đạt hơn 131.577 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết góp phần bổ sung ngân sách địa phương, phục vụ đầu tư phát triển, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, y tế và giáo dục.

Kiện toàn nhân sự, hướng đến phát triển bền vững

Về công tác nhân sự, hội nghị đã tín nhiệm bầu ông Trương Vĩnh Tùng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Xổ số kiến thiết miền Nam. Các đại biểu cũng thống nhất những nội dung liên quan đến kiện toàn nhân sự Ban Thường trực nhiệm kỳ 2026 - 2028.

Xổ số kiến thiết miền Nam thu hơn 131.577 tỷ đồng sau 9 tháng - Ảnh 2.
Xổ số kiến thiết miền Nam thu hơn 131.577 tỷ đồng sau 9 tháng - Ảnh 3.

Trong giai đoạn tới, Hội đồng xác định tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị, hiện đại hóa quy trình phát hành, tăng cường kiểm soát và minh bạch hoạt động kinh doanh

Bên cạnh đó, các kiến nghị liên quan đến cơ cấu giải thưởng và mệnh giá vé số được đặt ra nhằm phù hợp hơn với tình hình thực tế.

Những định hướng này hướng đến duy trì sự ổn định của thị trường xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo đảm nguồn thu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.


Tin liên quan

Phường Vũng Tàu: 6 tháng đầu năm 2026 kinh tế tăng trưởng ổn định, doanh thu đạt gần 20.700 tỷ đồng

Phường Vũng Tàu: 6 tháng đầu năm 2026 kinh tế tăng trưởng ổn định, doanh thu đạt gần 20.700 tỷ đồng

(HTV) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ và chính quyền phường Vũng Tàu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và bảo đảm quốc phòng - an ninh, đạt nhiều kết quả tích cực; tổng doanh thu các ngành ước đạt gần 20.700 tỷ đồng.

Nỗ lực đa kênh bán hàng để tăng doanh thu

Nỗ lực đa kênh bán hàng để tăng doanh thu

(HTV) - Những năm qua, thị trường hàng hóa chứng kiến sự bùng nổ của xu hướng mua sắm online, bán hàng trực tuyến. Để không nằm ngoài xu hướng này, các cơ sở, doanh nghiệp đã tiếp cận và đa dạng kênh bán hàng, để tăng doanh thu.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

HTV sắp ra mắt chương trình “Ngẫu hứng phố 2026”: Khám phá nét văn hóa qua những điều quen thuộc

HTV sắp ra mắt chương trình “Ngẫu hứng phố 2026”: Khám phá nét văn hóa qua những điều quen thuộc

Văn hóa - Giải trí 17:42 21/10/2026

(HTV) - Giữa nhịp sống sôi động của chợ Bến Thành, những gánh hàng lâu năm không chỉ lưu giữ hương vị quen thuộc mà còn chứa đựng ký ức gia đình và tình người qua nhiều thế hệ. Chương trình “Ngẫu hứng phố 2026” mở đầu hành trình khám phá những câu chuyện bình dị nhưng giàu ý nghĩa.

HTV và Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh ký kết ghi nhớ hợp tác | Thời sự HTV ngày 21/10/2026

HTV và Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh ký kết ghi nhớ hợp tác | Thời sự HTV ngày 21/10/2026

Thời sự 19:30 21/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 21/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Vầng trăng cổ nhạc 266: Hẹn gặp những giọng ca vàng của sân khấu cải lương

Vầng trăng cổ nhạc 266: Hẹn gặp những giọng ca vàng của sân khấu cải lương

Văn hóa - Giải trí 21:13 21/10/2026

(HTV) - Vầng trăng cổ nhạc tháng 10 với chủ đề “Mãi một vầng trăng” quy tụ nhiều nghệ sĩ kỳ cựu như: NSND Lệ Thủy, NSND Minh Vương, NSND Trọng Hữu, NSND Trọng Phúc và NSND Hữu Quốc. Đặc biệt, chương trình lần đầu mở bán vé, mang đến cơ hội để khán giả trực tiếp thưởng thức nghệ thuật cải lương.

Philippines: Gìn giữ nghề làm muối tultul truyền thống

Thế giới 21:01 21/10/2026

(HTV) - Muối tultul Philippines được người dân đảo Guimaras chế biến từ nước biển, tro củi và nước cốt dừa. Từng gián đoạn sản xuất vì quy định bổ sung i-ốt và sự cố tràn dầu, nghề truyền thống này đang được duy trì cùng những cách thưởng thức mới.

Xem thêm