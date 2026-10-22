Xổ số kiến thiết miền Nam thu hơn 131.577 tỷ đồng sau 9 tháng

Doanh thu tăng trưởng, đóng góp cho ngân sách địa phương

Sáng 21/10, Hội nghị Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam lần thứ 143 diễn ra tại tỉnh Tây Ninh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tây Ninh đăng cai tổ chức.

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2026, đồng thời xác định định hướng phát triển trong thời gian tới

Theo báo cáo tại hội nghị, tổng doanh thu xổ số truyền thống toàn khu vực miền Nam đạt hơn 131.577 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết góp phần bổ sung ngân sách địa phương, phục vụ đầu tư phát triển, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, y tế và giáo dục.

Kiện toàn nhân sự, hướng đến phát triển bền vững

Về công tác nhân sự, hội nghị đã tín nhiệm bầu ông Trương Vĩnh Tùng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Xổ số kiến thiết miền Nam. Các đại biểu cũng thống nhất những nội dung liên quan đến kiện toàn nhân sự Ban Thường trực nhiệm kỳ 2026 - 2028.

Trong giai đoạn tới, Hội đồng xác định tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị, hiện đại hóa quy trình phát hành, tăng cường kiểm soát và minh bạch hoạt động kinh doanh

Bên cạnh đó, các kiến nghị liên quan đến cơ cấu giải thưởng và mệnh giá vé số được đặt ra nhằm phù hợp hơn với tình hình thực tế.

Những định hướng này hướng đến duy trì sự ổn định của thị trường xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo đảm nguồn thu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.



