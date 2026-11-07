Xác minh vụ người phụ nữ lớn tuổi bị tài xế xe ôm sàm sỡ tại Hà Nội

Theo thông tin chia sẻ, vào chiều ngày 5/11, tại trạm chờ xe bus trước cổng Bệnh viện một người đàn ông trung niên có hành vi sàm sỡ người phụ nữ lớn tuổi đi một mình trên đường. Đáng chú ý, có rất nhiều người ở xung quanh nhưng không ai giúp đỡ nạn nhân.

Hình ảnh người đàn ông trung niên có hành vi sàm sỡ người phụ nữ lớn tuổi tại trạm chờ xe buýt trước cổng Bệnh viện Bạch Mai

Lãnh đạo Công an phường Bạch Mai cho biết, qua xác minh ban đầu, sự việc xảy ra tại điểm xe buýt sát cổng số 1 Bệnh viện Bạch Mai, thuộc địa bàn phường Kim Liên. Theo vị này, tại khu vực trên có một số đối tượng giả danh xe ôm để chèo kéo, móc túi người dân vừa xuống xe buýt. Công an phường Kim Liên và được xác nhận đơn vị đã nắm thông tin, hiện đang rà soát, xác minh vụ việc.