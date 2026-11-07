CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

Xác minh vụ người phụ nữ lớn tuổi bị tài xế xe ôm sàm sỡ tại Hà Nội

Đời sống 00:00:37.63
MC ZI

(HTV) - Cơ quan công an đang xác minh làm rõ thông tin đăng tải trên mạng xã hội liên quan đến việc người phụ nữ lớn tuổi bị nam tài xế xe ôm có hành vi sàm sỡ trước khu vực Bệnh viện Bạch Mai, đường Giải Phóng, Hà Nội.

Theo thông tin chia sẻ, vào chiều ngày 5/11, tại trạm chờ xe bus trước cổng Bệnh viện một người đàn ông trung niên có hành vi sàm sỡ người phụ nữ lớn tuổi đi một mình trên đường. Đáng chú ý, có rất nhiều người ở xung quanh nhưng không ai giúp đỡ nạn nhân.

Xác minh vụ người phụ nữ lớn tuổi bị tài xế xe ôm sàm sỡ tại Hà Nội - Ảnh 1.
Xác minh vụ người phụ nữ lớn tuổi bị tài xế xe ôm sàm sỡ tại Hà Nội - Ảnh 2.

Hình ảnh người đàn ông trung niên có hành vi sàm sỡ người phụ nữ lớn tuổi tại trạm chờ xe buýt trước cổng Bệnh viện Bạch Mai

Lãnh đạo Công an phường Bạch Mai cho biết, qua xác minh ban đầu, sự việc xảy ra tại điểm xe buýt sát cổng số 1 Bệnh viện Bạch Mai, thuộc địa bàn phường Kim Liên. Theo vị này, tại khu vực trên có một số đối tượng giả danh xe ôm để chèo kéo, móc túi người dân vừa xuống xe buýt. Công an phường Kim Liên và được xác nhận đơn vị đã nắm thông tin, hiện đang rà soát, xác minh vụ việc.

Danh sách tập

Cháy ở khu nhà học tạm của Trường THCS Kim Liên, Hà Nội

Cháy ở khu nhà học tạm của Trường THCS Kim Liên, Hà Nội

Hà Nội đo chỉ số hạnh phúc người dân hằng năm với 5 trụ cột

Hà Nội đo chỉ số hạnh phúc người dân hằng năm với 5 trụ cột

Người đàn ông véo mũi, tát tài xế giữa đường ở Hà Nội bị khởi tố

Người đàn ông véo mũi, tát tài xế giữa đường ở Hà Nội bị khởi tố

Hà Nội: Nghiên cứu miễn phí vé tháng giao thông công cộng với người làm việc tại khu công nghệ cao

Hà Nội: Nghiên cứu miễn phí vé tháng giao thông công cộng với người làm việc tại khu công nghệ cao

Vietnam Airlines mở đường bay thẳng Hà Nội – Hàng Châu từ ngày 15/11

Vietnam Airlines mở đường bay thẳng Hà Nội – Hàng Châu từ ngày 15/11

Các chương trình khác