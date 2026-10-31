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Kinh tế

Côn Đảo: Phát triển kinh tế xanh gắn liền với bảo tồn di sản

THANH TÙNG, CÔNG HÒA, HOÀNG HIỂN
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(HTV) - Côn Đảo sở hữu hệ sinh thái rừng - biển đặc sắc, giá trị đa dạng sinh học cao cùng hệ thống di tích lịch sử đặc biệt, tạo nguồn lực quan trọng phát triển kinh tế, du lịch. Địa phương cần chọn mô hình phát triển phù hợp điều kiện tự nhiên.

Định hướng phát triển kinh tế xanh

Phát biểu khai mạc hội thảo, lãnh đạo Thành phố nhấn mạnh quan điểm phát triển Côn Đảo phải lấy bảo tồn làm nền tảng, không đánh đổi môi trường, tài nguyên thiên nhiên và di sản lịch sử để đổi lấy tăng trưởng kinh tế trước mắt.

Côn Đảo: Phát triển kinh tế xanh gắn liền với bảo tồn di sản - Ảnh 1.

Quang cảnh hội thảo

Ông Bùi Minh Thạnh - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết: "Quan điểm nhất quán của Thành phố là: Không đánh đổi môi trường, tài nguyên thiên nhiên và di sản lịch sử lấy tăng trưởng kinh tế trước mắt. Bảo tồn phải trở thành nền tảng, động lực và lợi thế cạnh tranh lâu dài của Côn Đảo."

Từ định hướng này, Thành phố xác định xây dựng Côn Đảo trở thành đảo xanh, thông minh, đáng sống, với tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, chú trọng phát triển kinh tế xanh, du lịch sinh thái chất lượng cao; đầu tư hạ tầng đồng bộ, thích ứng với điều kiện biển đảo; ứng dụng khoa học công nghệ trong quản trị và đặt người dân vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển.

Giải pháp bảo tồn gắn với hợp tác cộng đồng

Ở góc độ hợp tác bảo tồn, các chuyên gia, doanh nghiệp cũng chia sẻ kinh nghiệm kết nối cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tham gia bảo vệ thiên nhiên và biển đảo thông qua những chương trình tình nguyện.

Côn Đảo: Phát triển kinh tế xanh gắn liền với bảo tồn di sản - Ảnh 2.
Côn Đảo: Phát triển kinh tế xanh gắn liền với bảo tồn di sản - Ảnh 3.

Nhiều du khách tìm về Côn Đảo - điểm đến của các giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc 

Thạc sĩ Bùi Thị Thu Hiền - Phụ trách Chương trình Biển và Vùng bờ, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế tại Việt Nam cho biết: "Chúng ta cần xã hội hóa một số những nguồn lực để hỗ trợ cho các bạn trẻ, hiện tại chúng tôi đã có 10% đồng ý tham gia".

Các ý kiến tại hội thảo đều khẳng định rằng: Bảo tồn không phải là rào cản của phát triển, mà chính là điều kiện để Côn Đảo phát huy những lợi thế riêng có, hướng đến một hòn đảo xanh, thông minh, đáng sống; nơi thiên nhiên được gìn giữ, di sản được trân trọng và chất lượng cuộc sống người dân ngày càng được nâng cao.

Côn Đảo: Phát triển kinh tế xanh gắn liền với bảo tồn di sản - Ảnh 4.
Côn Đảo: Phát triển kinh tế xanh gắn liền với bảo tồn di sản - Ảnh 5.

Xã hội hóa nguồn lực giúp Côn Đảo tận dụng được nguồn lực sẵn có 

PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội nghề cá Việt Nam, Chuyên gia cao cấp Hội đồng Lý luận Trung ương chia sẻ: "Chúng ta nên chú ý khai thác những giá trị bảo tồn được để phát triển kinh tế. Côn Đảo phải trở thành một đô thị".

Phát triển Côn Đảo cần được đặt trên nền tảng khoa học, gắn với điều kiện tự nhiên và sức chịu tải của hệ sinh thái. Đặc biệt, các định hướng và kiến nghị cần tiếp tục được cụ thể hóa thành chương trình, nhiệm vụ và dự án có tính khả thi trong giai đoạn 2026-2030, tạo nền tảng cho tầm nhìn đến năm 2050.


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