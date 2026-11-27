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Đầu tháng 11/2026, tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) công bố Bảng xếp hạng đại học Châu Á năm 2027 (QS World University Rankings: Asia 2027), với sự hiện diện của hơn 1.700 cơ sở giáo dục đại học trong khu vực, trong đó Việt Nam có 33 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng. Với việc bổ sung Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải vào danh sách do QS cập nhật ngày 23/11/2026, số đại diện của Việt Nam trong bảng xếp hạng tăng lên 34, tăng 9 cơ sở so năm trước.

Trong lần đầu tiên được xếp hạng, Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải thuộc nhóm 1.001 - 1.100 đại học Châu Á, cùng nhóm với Trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tương ứng nhóm vị trí 22 - 24 trong số các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng.

QS Asia đánh giá các cơ sở giáo dục đại học dựa trên 11 tiêu chí, bao gồm uy tín học thuật, uy tín đối với nhà tuyển dụng, năng lực nghiên cứu khoa học, chất lượng đội ngũ giảng viên, tỉ lệ giảng viên trên sinh viên, mạng lưới hợp tác nghiên cứu quốc tế và mức độ quốc tế hóa.

Danh sách 34 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng QS Asia 2027

Việc có thêm các đại diện của Việt Nam trong bảng xếp hạng phản ánh sự mở rộng phạm vi tham gia của các cơ sở giáo dục đại học trong nước vào hệ thống đánh giá quốc tế. Đối với những trường lần đầu được xếp hạng như Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải, đây cũng là cơ sở để nhận diện thế mạnh và những lĩnh vực cần tiếp tục cải thiện trong tương quan với các đại học trong khu vực.

Trong các tiêu chí đánh giá của QS Asia 2027, kết quả đáng chú ý của Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải là chỉ số trích dẫn trên mỗi bài báo khoa học (Citations per Paper), đạt 89,4/100 điểm theo dữ liệu do trường cung cấp. Đây là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ ảnh hưởng của các công bố khoa học trong cộng đồng nghiên cứu, chiếm 10% tổng điểm xếp hạng QS Asia.

Theo phương pháp luận của QS, chỉ số này được xác định trên cơ sở dữ liệu công bố và trích dẫn khoa học từ Scopus, có điều chỉnh nhằm hạn chế ảnh hưởng của tự trích dẫn và sự khác biệt về đặc điểm trích dẫn giữa các nhóm lĩnh vực nghiên cứu.

Việc lần đầu có tên trong QS Asia 2027, cùng với những kết quả về công bố và xuất bản khoa học, Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải có thêm cơ sở để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu và mức độ hội nhập quốc tế trong những năm tới.

Nguồn: Báo Nhân Dân



