Victoria’s Secret Fashion Show 2026 biến hóa sàn diễn với bốn mùa

Diễn ra ngày 18/10 tại Culver City, California, Victoria’s Secret Fashion Show 2026 mang đến diện mạo mới khi lấy bốn mùa xuân, hạ, thu, đông làm cảm hứng xuyên suốt. Chương trình được xây dựng thành những phần trình diễn riêng biệt, với trang phục, màu sắc và hiệu ứng sân khấu gợi lên đặc trưng của từng mùa.

Kylie Jenner gây chú ý khi lần đầu sải bước tại Victoria’s Secret Fashion Show với thiết kế Fantasy Bra trị giá 50 triệu USD (Ảnh: Reuters)

Điểm đáng chú ý là ban tổ chức bổ sung hai phần trình diễn mang chủ đề mùa đông, đồng thời dành riêng một phần cho PINK, dòng sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng trẻ của thương hiệu. Cách sắp xếp này tạo thêm không gian để Victoria’s Secret thể hiện nhiều phong cách thời trang, từ những thiết kế nhẹ nhàng, rực rỡ đến trang phục ánh kim mang hơi hướng tương lai.

Dưới sự định hướng của Giám đốc sáng tạo Adam Selman, sàn diễn tiếp tục duy trì hình ảnh những đôi cánh thiên thần vốn gắn liền với thương hiệu, đồng thời kết hợp các yếu tố sân khấu nhằm tăng tính trình diễn cho từng bộ sưu tập.

Kylie Jenner và chiếc Fantasy Bra 50 triệu USD trên sàn Victoria's Secret

Một trong những khoảnh khắc được chú ý nhất tại sự kiện là màn ra mắt Victoria’s Secret Fashion Show của Kylie Jenner. Ngôi sao truyền hình thực tế kiêm doanh nhân xuất hiện trong thiết kế Fantasy Bra được định giá 50 triệu USD, đánh dấu sự trở lại của mẫu nội y biểu tượng sau tám năm vắng bóng trên sàn diễn.

Thiết kế Fantasy Bra đính hơn 4.400 viên kim cương trở thành điểm nhấn trong màn trình diễn của Kylie Jenner (Ảnh: Reuters)

Thiết kế được chế tác với sự hợp tác của hãng trang sức Jacob & Co., đính hơn 4.400 viên kim cương tự nhiên. Sự kết hợp giữa nội y cao cấp và trang sức xa xỉ tiếp tục thể hiện định hướng phô diễn tính xa hoa của Fantasy Bra, vốn là một trong những dấu ấn nổi bật nhất trong lịch sử Victoria’s Secret Fashion Show.

Victoria’s Secret Fashion Show 2026 kết hợp thời trang nội y với những thiết kế sân khấu cầu kỳ, mang đậm tính trình diễn (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh Kylie Jenner, chương trình quy tụ nhiều người mẫu nổi tiếng, cùng những gương mặt quen thuộc của thương hiệu. Sự kiện cũng thu hút nhiều khách mời thuộc lĩnh vực giải trí, góp phần biến sàn diễn thành điểm hẹn của thời trang và văn hóa đại chúng.

Người mẫu Gigi Hadid sải bước trên sàn diễn Victoria’s Secret Fashion Show trong thiết kế nội y trắng cùng đôi cánh thiên thần đính kết cầu kỳ (Ảnh: Reuters)

Đây là lần đầu tiên sau 19 năm Victoria’s Secret Fashion Show trở lại thành phố này, sau nhiều mùa diễn gắn với New York và một số trung tâm thời trang quốc tế khác.

Màn trình diễn đa sắc màu tại Victoria's Secret

Không chỉ tập trung vào trang phục, Victoria’s Secret Fashion Show 2026 còn xây dựng trải nghiệm giải trí thông qua loạt tiết mục âm nhạc trực tiếp. Đội hình biểu diễn gồm Megan Moroney, Tate McRae, nhóm KATSEYE và Megan Thee Stallion, đại diện cho những màu sắc khác nhau của nhạc pop, country và hip-hop.

Victoria’s Secret Fashion Show 2026 gây chú ý với những thiết kế kết hợp nội y, chất liệu xuyên thấu và phụ kiện tạo hình cánh bướm (Ảnh: Reuters)

Các nghệ sĩ xuất hiện trong những bộ trang phục được thiết kế đồng điệu với tinh thần kỳ ảo của chương trình. Từ những đôi cánh hồng lấp lánh đến các bộ trang phục ánh kim mang phong cách tương lai, phần âm nhạc được kết nối với hình ảnh sân khấu để tạo nên tổng thể thống nhất.

Kể từ lần đầu tổ chức vào năm 1995, Victoria’s Secret Fashion Show đã trải qua nhiều thay đổi về cách tiếp cận khán giả. Bên cạnh việc giới thiệu các bộ sưu tập nội y, thương hiệu ngày càng chú trọng yếu tố biểu diễn, âm nhạc và sức ảnh hưởng của người nổi tiếng.

Sàn diễn Victoria’s Secret Fashion Show 2026 ghi dấu với những thiết kế phá cách, kết hợp màu sắc nổi bật và kỹ thuật tạo hình trang phục (Ảnh: Reuters)

Với chủ đề bốn mùa, sự trở lại của Fantasy Bra và đội hình nghệ sĩ đa dạng, phiên bản năm 2026 tiếp tục cho thấy nỗ lực kết hợp thời trang với giải trí đại chúng. Sự kiện không chỉ là nơi giới thiệu những thiết kế mới, mà còn là sân khấu để Victoria’s Secret làm mới hình ảnh thương hiệu trước công chúng quốc tế.

Nguồn tin: Reuters