Hai trận đấu thuộc V-League 1 vòng 4 sẽ được trực tiếp trên HTV Thể thao, HTVm

Vòng 4 V-League 1-2026/27 hứa hẹn tiếp tục cuộc đua điểm số hấp dẫn giữa các đội bóng, khi mỗi kết quả đều có thể tác động đến vị trí trên bảng xếp hạng.

Ngày 17/10, SHB Đà Nẵng tiếp đón Hải Phòng trong trận đấu được chờ đợi tại vòng 4. Trận đấu sẽ được trực tiếp từ 17g50 cùng ngày trên kênh HTV Thể thao, app HTVm.

Tiếp đó, ngày 19/10, Công an TP. Hồ Chí Minh đối đầu Thể Công Viettel. Trận đấu cũng sẽ được trực tiếp từ 17g50 cùng ngày trên kênh HTV Thể thao, app HTVm.

V-League 1 vòng 4

Trực tiếp trên HTV Thể thao, HTVm