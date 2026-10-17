CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

V-League 1 vòng 4 - Trực tiếp trên HTV Thể thao, HTVm

Show sắp tới 00:00:41.76
THIÊN BÌNH

Hai cuộc đối đầu giữa SHB Đà Nẵng và Hải Phòng; Công an TP. Hồ Chí Minh và Thể Công Viettel thuộc Vòng 4 V-League 1-2026/27, sẽ được truyền hình trực tiếp trên HTV.

V-League 1 vòng 4 - Trực tiếp trên HTV Thể thao, HTVm - Ảnh 1.
V-League 1 vòng 4 - Trực tiếp trên HTV Thể thao, HTVm - Ảnh 2.

Hai trận đấu thuộc V-League 1 vòng 4 sẽ được trực tiếp trên HTV Thể thao, HTVm

Vòng 4 V-League 1-2026/27 hứa hẹn tiếp tục cuộc đua điểm số hấp dẫn giữa các đội bóng, khi mỗi kết quả đều có thể tác động đến vị trí trên bảng xếp hạng.

Ngày 17/10, SHB Đà Nẵng tiếp đón Hải Phòng trong trận đấu được chờ đợi tại vòng 4. Trận đấu sẽ được trực tiếp từ 17g50 cùng ngày trên kênh HTV Thể thao, app HTVm.

Tiếp đó, ngày 19/10, Công an TP. Hồ Chí Minh đối đầu Thể Công Viettel. Trận đấu cũng sẽ được trực tiếp từ 17g50 cùng ngày trên kênh HTV Thể thao, app HTVm.

V-League 1 vòng 4 

Trực tiếp trên HTV Thể thao, HTVm

Danh sách tập

Hô biến - 14g15 thứ Bảy (17/10) trên HTV9

Hô biến - 14g15 thứ Bảy (17/10) trên HTV9

Thể thao không giới hạn - 8g25 thứ Bảy trên HTV9

Thể thao không giới hạn - 8g25 thứ Bảy trên HTV9

Người chung quanh ta - 20g45 thứ Sáu (16/10) trên HTV9

Người chung quanh ta - 20g45 thứ Sáu (16/10) trên HTV9

ONE Friday Fights 175 - 20g30 ngày 16/10 trên HTV Thể thao

ONE Friday Fights 175 - 20g30 ngày 16/10 trên HTV Thể thao

Quán quen chuyện chất - 19g thứ Sáu (16/10) trên HTV7

Quán quen chuyện chất - 19g thứ Sáu (16/10) trên HTV7

Các chương trình khác