"Tuần lễ trò chơi Paris" kỷ niệm 15 năm với nhiều tựa game mới

Không chỉ là nơi giới thiệu những sản phẩm mới, chương trình còn được thiết kế như một sân chơi tương tác, khuyến khích khách tham quan khám phá nhiều không gian và thử sức với các trò chơi.

Không gian trưng bày nổi bật của tựa game The Legend of Zelda thu hút sự chú ý tại Tuần lễ Trò chơi Paris, nơi giới thiệu những sản phẩm mới và đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của các thương hiệu trò chơi điện tử

Ban tổ chức còn phát triển ứng dụng cho phép người tham dự thu thập huy hiệu, nhận thưởng và đổi quà

Ban tổ chức kỳ vọng thu hút khoảng 180.000 lượt khách. Công tác an ninh được phối hợp với cảnh sát địa phương nhằm bảo đảm sự kiện diễn ra an toàn Thomas Held - Giám đốc điều hành của Rivaj, đồng tổ chức Tuần lễ Trò chơi Paris

Sự kiện mang đến cơ hội cho cộng đồng người hâm mộ tiếp cận sớm các tựa game bom tấn chuẩn bị ra mắt

Việc cho khách trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm mới là một trong những mục tiêu quan trọng của triển lãm. Năm nay, đúng là có những thương hiệu trò chơi điện tử đang trở lại mạnh mẽ và được đón nhận tốt Nicolas Vignolles - Đại diện Tổng hội Hiệp hội các nhà xuất bản trò chơi điện tử Pháp

Điểm nhấn của triển lãm là sự góp mặt của nhiều tựa game mới, từ những thương hiệu quen thuộc như Rayman, Mega Man và Hela.