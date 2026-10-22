"Tuần lễ trò chơi Paris" kỷ niệm 15 năm với nhiều tựa game mới

Không chỉ là nơi giới thiệu những sản phẩm mới, chương trình còn được thiết kế như một sân chơi tương tác, khuyến khích khách tham quan khám phá nhiều không gian và thử sức với các trò chơi.
Không gian trưng bày nổi bật của tựa game The Legend of Zelda thu hút sự chú ý tại Tuần lễ Trò chơi Paris, nơi giới thiệu những sản phẩm mới và đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của các thương hiệu trò chơi điện tử
Ban tổ chức còn phát triển ứng dụng cho phép người tham dự thu thập huy hiệu, nhận thưởng và đổi quà
Điểm nhấn của triển lãm là sự góp mặt của nhiều tựa game mới, từ những thương hiệu quen thuộc như Rayman, Mega Man và Hela.
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