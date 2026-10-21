Sáng Chủ nhật, khi nhiều người vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, hành trình làm sạch môi trường của nhóm Sài Gòn Xanh đã bắt đầu. Điểm đến lần này là mương Suối Linh Tây, thuộc phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Những người trẻ đang từng bước góp sức cải thiện môi trường sống tại TP. Hồ Chí Minh

Với chiều dài hơn 100 m và lượng rác ước tính khoảng 10 tấn, khu vực này trở thành mục tiêu làm sạch của nhóm trong ngày. Các tình nguyện viên cùng nhau xuống dòng mương, thu gom rác thải với mong muốn trả lại không gian sạch hơn cho môi trường sống của người dân.

Sài Gòn Xanh lan tỏa tinh thần tình nguyện vì môi trường

Không chỉ có các tình nguyện viên Việt Nam, hoạt động của Sài Gòn Xanh còn thu hút sự tham gia của tình nguyện viên quốc tế. Trong đó, một tình nguyện viên người Nhật Bản đã tham gia các hoạt động dọn rác hơn một năm qua, với mong muốn chia sẻ những trải nghiệm thực tế về vấn đề môi trường khi trở về Nhật Bản.

Không chỉ có các tình nguyện viên Việt Nam, hoạt động của Sài Gòn Xanh còn thu hút sự tham gia của tình nguyện viên quốc tế.

Thông qua những hoạt động này, tinh thần bảo vệ môi trường được lan tỏa từ những hành động nhỏ, đồng thời khuyến khích mỗi người kiên trì đóng góp để tạo nên những thay đổi tích cực.

Đối với nhiều tình nguyện viên, việc trực tiếp tham gia thu gom rác cũng mang đến những trải nghiệm đáng nhớ. Dù ban đầu còn bỡ ngỡ, thậm chí lo lắng khi bắt gặp những loại rác nguy hiểm như kim tiêm, các thành viên dần thích nghi và tiếp tục công việc với mong muốn giúp những dòng kênh trở nên sạch đẹp hơn.

Hơn 4.000 tấn rác được thu gom qua 400 chiến dịch Sài Gòn Xanh

Đến nay, Sài Gòn Xanh đã thực hiện 400 chiến dịch làm sạch, thu gom khoảng 4.000 tấn rác. Từ những ánh mắt hoài nghi ban đầu, dự án đã thu hút khoảng 25.000 người tham gia, cùng trực tiếp xuống các dòng kênh để thu gom rác thải.

Sài Gòn Xanh đã thực hiện 400 chiến dịch làm sạch, thu gom khoảng 4.000 tấn rác

Những con số này cho thấy sự lan tỏa của hoạt động tình nguyện vì môi trường, đồng thời phản ánh nỗ lực bền bỉ của cộng đồng trong việc cải thiện cảnh quan đô thị. Hàng nghìn tấn rác được đưa đi xử lý đã góp phần khôi phục môi trường tại các khu vực ô nhiễm, hướng đến những dòng kênh sạch hơn cho thành phố.

Hành động nhỏ, thay đổi lớn

Từ những buổi làm sạch bắt đầu vào sáng sớm đến các chiến dịch thu gom rác trên diện rộng, Sài Gòn Xanh đang góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực.

Với tinh thần kiên trì và sự chung tay của cộng đồng, những người trẻ đang từng bước góp sức cải thiện môi trường sống tại TP. Hồ Chí Minh. Thông điệp “Sài Gòn Xanh – Dọn rác để sống khác!” cũng thể hiện quyết tâm tiếp tục hành động vì một thành phố xanh, sạch và bền vững hơn.