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Giáo dục

Từ hôm nay, quy định cấm thu tiền học sinh khi dạy tăng cường có hiệu lực

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Từ hôm nay, ngày 15/11, Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực thi hành, cấm thu tiền học sinh khi dạy tăng cường, cấm chèn tiết học có thu phí vào giờ chính khóa.

Bắt đầu từ hôm nay, ngày 15/11, quy định cấm thu tiền của học sinh khi dạy học tăng cường theo Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực thi hành.

Theo thông tư, hoạt động giáo dục trong nhà trường có hoạt động giáo dục chính khóa, hoạt động giáo dục tăng cường, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học.

Trong đó, hoạt động giáo dục chính khóa là hoạt động dạy học các môn học và tổ chức các hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông, được thực hiện theo thời lượng quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông. Nội dung này được triển khai bắt buộc ở tất cả các nhà trường.

Từ hôm nay, quy định cấm thu tiền học sinh khi dạy tăng cường có hiệu lực - Ảnh 1.

Học sinh tham gia các hoạt động học tập tại lớp (Ảnh: Minh họa)

Hoạt động giáo dục tăng cường là hoạt động giáo dục do cơ sở giáo dục tổ chức ngoài thời lượng hoạt động giáo dục chính khóa, nhằm bổ sung nội dung giáo dục cần thiết, tăng cường thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức, phát triển phẩm chất, năng lực người học theo mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông; được tổ chức trong thời gian dạy học 2 buổi/ngày hoặc thời gian dạy học theo lộ trình dạy học 2 buổi/ngày đối với cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện.

Khi dạy tăng cường, cơ sở giáo dục không được thu tiền của người học và phải bảo đảm sự bình đẳng về cơ hội tiếp cận, lựa chọn và tham gia của người học phù hợp với nội dung và điều kiện tổ chức; không dạy trước, dạy lại nội dung chương trình các môn học, không ôn tập, luyện thi hoặc tổ chức như hoạt động dạy thêm, học thêm.

Hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học là hoạt động giáo dục do cơ sở giáo dục tổ chức ngoài thời gian thực hiện hoạt động giáo dục chính khóa và hoạt động giáo dục tăng cường nhằm đáp ứng nhu cầu, năng khiếu, sở thích theo định hướng phát triển cá nhân của người học, trên cơ sở tự nguyện của người học, cha mẹ hoặc người giám hộ của người học.

Hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được tổ chức ngoài thời gian tổ chức hoạt động giáo dục chính khóa và hoạt động giáo dục tăng cường, trên cơ sở tự nguyện lựa chọn tham gia của người học, cha mẹ hoặc người giám hộ của người học. Không tổ chức hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học đối với những nội dung giáo dục thuộc trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước đối với mọi người học theo Chương trình giáo dục phổ thông.

Thông tư nêu rõ nghiêm cấm việc cắt giảm, không tổ chức hoặc tổ chức không đầy đủ nội dung giáo dục tăng cường theo kế hoạch đã được phê duyệt; chuyển, tách nội dung giáo dục thuộc trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước, nội dung hoạt động giáo dục tăng cường sang hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học để thu phí.

Nguồn: TTXVN

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