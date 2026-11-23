Chiều 23/11, môn thể hình diễn ra tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026.

Các vận động viên bước vào những phần thi đòi hỏi sự phát triển cơ bắp cân đối, độ nét hình thể và khả năng trình diễn trên sân khấu. Bên cạnh quá trình tập luyện, kỹ thuật tạo dáng và phong thái tự tin cũng góp phần thể hiện chất lượng chuyên môn của từng vận động viên.

Đón xem trực tiếp môn thể hình trên các nền tảng của HTV để theo dõi những màn tranh tài hấp dẫn và cổ vũ các vận động viên.