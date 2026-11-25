Trực tiếp Đá cầu trong nhà - 14g ngày 25/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Môn đá cầu trong nhà được tổ chức từ ngày 20/11 đến 29/11/2026 tại Nhà thi đấu TDTT phường Bình Phú, TP. Hồ Chí Minh. Giải đấu có 10 bộ huy chương ở các nội dung: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đội tuyển nam, đội tuyển nữ, đội tuyển 4 nam, đội tuyển 4 nữ, đồng đội đội tuyển nam, đồng đội đội tuyển nữ và đồng đội đôi nam nữ.

Kính mời quý khán giả theo dõi và cổ vũ các vận động viên đá cầu tranh tài lúc 14g ngày 25/11 trên các nền tảng của HTV.