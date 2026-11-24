Sáng ngày 24/11, các đội tuyển sẽ tiếp tục thi đấu với quyết tâm cao, hướng đến những kết quả tốt nhất tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, đá cầu trong nhà còn đòi hỏi vận động viên có tốc độ phản xạ tốt, khả năng phán đoán chính xác và sự tập trung trong từng tình huống. Đây cũng là những yếu tố góp phần tạo nên sức hấp dẫn của môn thi đấu.

Đón xem trực tiếp môn đá cầu trong nhà lúc 8 giờ trên các nền tảng của HTV để theo dõi những màn tranh tài hấp dẫn và cổ vũ các vận động viên.