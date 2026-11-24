Tối ngày 24/11, các đội tuyển sẽ tiếp tục thi đấu với quyết tâm cao, hướng đến những kết quả tốt nhất tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Đá cầu trong nhà đòi hỏi vận động viên có phản xạ nhanh, khả năng giữ thăng bằng và kỹ thuật điều khiển cầu chính xác. Đây là dịp để vận động viên thể hiện kỹ thuật, sự tập trung và bản lĩnh thi đấu, hướng đến những kết quả tốt tại Đại hội.

Đón xem trực tiếp môn đá cầu trong nhà lúc 19 giờ trên các nền tảng của HTV để theo dõi những màn tranh tài hấp dẫn và cổ vũ các vận động viên.