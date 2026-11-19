Tổng duyệt chương trình khai mạc Đại hội Thể thao với hơn 1.500 nghệ sĩ, vận động viên

Tham dự và chủ trì buổi tổng duyệt buổi khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đại hội.

Các đại biểu tham dự buổi tổng duyệt lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Với chủ đề “Khát vọng Vinh quang”, chương trình nghệ thuật khai mạc được dàn dựng như một hành trình cảm xúc, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật tổng hợp, âm nhạc, vũ đạo, trình diễn thể thao cùng công nghệ sân khấu hiện đại, chương trình tái hiện sức sống của vùng đất phương Nam, đồng thời khắc họa tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên của con người Việt Nam.

Buổi tổng duyệt lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 diễn ra trong không khí trang trọng, sôi nổi

Chương trình quy tụ hơn 1.500 nghệ sĩ, vận động viên tham gia biểu diễn, được chia thành hai chương nghệ thuật chủ đạo: “Những dòng sông hội tụ” và “Vươn vai Phù Đổng”. Mỗi chương mang một sắc thái riêng, góp phần tạo nên bức tranh nghệ thuật đa dạng, thể hiện chiều sâu văn hóa và tinh thần phát triển của đất nước.

Rước đuốc trên sông Sài Gòn - điểm nhấn của buổi lễ khai mạc Đại hội Thể thao

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của buổi lễ là nghi thức rước đuốc Đại hội trên sông Sài Gòn. Thay vì diễn ra trong không gian sân vận động truyền thống, hành trình của ngọn lửa Đại hội lần này được tổ chức trên mặt nước, kết nối những địa danh lịch sử với diện mạo hiện đại của thành phố.

Nghi thức rước đuốc thắp sáng đài lửa Đại hội được mong chờ là điểm nhấn của buổi lễ khai mạc

Việc lựa chọn Công viên Bờ sông Sài Gòn và không gian mặt nước làm địa điểm tổ chức cũng tạo nên nét riêng cho kỳ Đại hội. Không gian mở bên dòng sông lịch sử, nơi giao thoa giữa những giá trị văn hóa truyền thống và diện mạo đô thị hiện đại, sẽ trở thành sân khấu đặc biệt để TP. Hồ Chí Minh giới thiệu hình ảnh một thành phố năng động, sáng tạo, nghĩa tình và hội nhập.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc hứa hẹn sẽ góp phần tạo nên không khí sôi động tại buổi lễ khai mạc vào tối 21/11

Lễ khai mạc sẽ chính thức diễn ra lúc 19 giờ ngày 21/11, được Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng và nền tảng mạng xã hội của HTV.

Kính mời quý khán giả xem thêm tại link: https://www.youtube.com/watch?v=5gFmG43veOQ