Theo Nghị quyết 66, các cơ sở giáo dục đại học công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và tổ chức khoa học và công nghệ công lập khác thuộc phạm vi quản lý của TP. Hồ Chí Minh được phép thành lập, tham gia thành lập, quản lý, điều hành và góp vốn vào doanh nghiệp nhằm thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ. Đồng thời, viên chức làm việc tại các cơ sở công lập này cũng được tham gia góp vốn, quản lý và điều hành doanh nghiệp do đơn vị mình thành lập.

Là một trong những chuyên gia hàng đầu Việt Nam về sinh học phân tử, vừa giảng dạy, nghiên cứu vừa tham gia tư vấn cho doanh nghiệp, PGS.TS Nguyễn Phương Thảo từng nhiều lần đề xuất mô hình doanh nghiệp khởi nguồn (spin-off) trong trường đại học để đưa các công trình nghiên cứu bước ra khỏi phòng thí nghiệm.

Theo Nghị quyết 66, các cơ sở giáo dục đại học công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và tổ chức khoa học và công nghệ công lập được phép thành lập, tham gia thành lập, quản lý, điều hành và góp vốn vào doanh nghiệp

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Phương Thảo - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm, Giảng viên Khoa Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Việc cho phép các nhà khoa học cũng như các trường đại học, viện nghiên cứu thành lập doanh nghiệp khởi nguồn thực sự là điều rất quan trọng. Điều này giúp nhà khoa học có thể đi sâu và đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển đúng hướng, tối ưu hóa việc ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn đời sống. Với Nghị quyết 66 của Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh, tôi kỳ vọng đây sẽ là nguồn động lực và cơ hội lớn để các trường, viện đóng góp nhiều hơn, xây dựng nền khoa học Việt Nam phát triển tiệm cận xu hướng quốc tế".

Tiến sĩ Trần Đình Lý - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh nhận định: “Thực tế có rất nhiều thầy cô có tố chất nghiên cứu, có khả năng chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm nhưng lâu nay bị vướng mắc về cơ chế. Thứ nhất là vấn đề sở hữu trí tuệ, thứ hai là việc phát triển sản phẩm thương mại hóa ra bên ngoài chưa có tính chính danh. Chúng tôi cho rằng Nghị quyết 66 là hành lang pháp lý rất vững chắc, giúp giảng viên có thể đi trọn hành trình từ lúc nảy sinh ý tưởng đến khi hoàn thiện sản phẩm, trực tiếp thương mại hóa và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sản phẩm của mình".

Về quản lý rủi ro, Nghị quyết 66 xác định rõ: những rủi ro kinh doanh phát sinh trong quá trình thương mại hóa không phải là căn cứ để quy kết vi phạm hay trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân

Về quản lý rủi ro, Nghị quyết 66 xác định rõ: những rủi ro kinh doanh phát sinh trong quá trình thương mại hóa không phải là căn cứ để quy kết vi phạm hay trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân. Quy định này áp dụng nếu việc quyết định, định giá tài sản, tổ chức thực hiện và quản lý tài sản tuân thủ đúng quy định pháp luật, đúng thẩm quyền, đúng đề án đã được phê duyệt và không có hành vi gian dối, cố ý làm trái hoặc vụ lợi.

Thạc sĩ Lê Nhật Quang - Phó Giám đốc Trung tâm Kiến tạo Đổi mới và Tác động, Trường Đại học Văn Lang đánh giá: “Cơ chế này sẽ giúp lãnh đạo các cơ sở giáo dục công lập mạnh dạn hơn khi triển khai các đề án thương mại hóa, bởi quy định đã phản ánh đúng bản chất của quá trình thương mại hóa công nghệ là luôn tiềm ẩn những rủi ro nhất định".

Thông qua cơ chế thương mại hóa này, nguồn tri thức, công nghệ và tài sản trí tuệ từ khu vực công sẽ có thêm cơ hội chuyển hóa thành giá trị kinh tế - xã hội thiết thực cho TP. Hồ Chí Minh.

Với việc ban hành Nghị quyết 66, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước mở rộng không gian sáng tạo và hoạt động cho đội ngũ nhà khoa học cùng các tổ chức nghiên cứu, đào tạo công lập

Thạc sĩ Lê Nhật Quang - Phó Giám đốc Trung tâm Kiến tạo Đổi mới và Tác động, Trường Đại học Văn Lang đề xuất thêm: “Để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống hiệu quả, Thành phố cần xây dựng bộ chỉ tiêu cụ thể về thương mại hóa đối với các cơ sở giáo dục công lập. Thông qua hệ thống chỉ tiêu này, Thành phố có thể theo dõi, đánh giá và đo lường chính xác mức độ đóng góp của khoa học công nghệ vào sự phát triển kinh tế chung".

Với việc ban hành Nghị quyết 66, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước mở rộng không gian sáng tạo và hoạt động cho đội ngũ nhà khoa học cùng các tổ chức nghiên cứu, đào tạo công lập. Qua đó, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa khoa học công nghệ trở thành động lực tăng trưởng trực tiếp cho sự phát triển của Thành phố.