CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Xã hội

TP. Hồ Chí Minh thí điểm truyền thông đa nền tảng, phát triển sáng tạo số

NHƯ QUỲNH, THANH PHONG, MINH KHANG
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - TP. Hồ Chí Minh đã triển khai thí điểm mô hình truyền thông đa nền tảng tại phường Hòa Lợi, xã Thạnh An và xã Bình Châu trong năm 2026. Đồng thời Thành phố đang hướng đến xây dựng phương án thành lập Liên minh truyền thông đa nền tảng và tổ chức Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số.

Nhằm chuyển hóa phương thức truyền thông chính sách đến gần hơn với người dân cơ sở, UBND TP. Hồ Chí Minh vừa chính thức phê duyệt chủ trương triển khai mô hình truyền thông đa nền tảng. Dự án đặt trọng tâm vào việc hiện đại hóa bộ máy thông tin địa phương, bảo đảm tính minh bạch và tăng cường tương tác trực tiếp trên môi trường số.

Thí điểm truyền thông đa nền tảng tại 3 địa phương

UBND TP. Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương triển khai thí điểm mô hình truyền thông đa nền tảng tại phường Hòa Lợi, xã Thạnh An và xã Bình Châu trong năm 2026. Theo đó, các địa phương trực tiếp quản lý, vận hành và khai thác các nền tảng truyền thông thuộc phạm vi quản lý, đồng thời chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đăng tải và tuân thủ quy định pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh thí điểm truyền thông đa nền tảng, phát triển sáng tạo số - Ảnh 1.

TP. Hồ Chí Minh triển khai thí điểm mô hình truyền thông đa nền tảng tại 3 địa phương trong năm 2026

Nguồn kinh phí thực hiện được kết hợp từ ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa. Mô hình hướng đến nâng cao hiệu quả thông tin cơ sở, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin chính sách và phát huy vai trò chủ động của chính quyền địa phương trong hoạt động truyền thông trên môi trường số.

Xây dựng Liên minh truyền thông đa nền tảng

Bên cạnh việc triển khai thí điểm, Thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp xây dựng phương án vận hành Liên minh truyền thông đa nền tảng. Quy chế hoạt động dự kiến làm rõ trách nhiệm phối hợp, công tác kiểm duyệt nội dung, cơ chế phân phối dữ liệu và quản lý các rủi ro pháp lý giữa các bên tham gia.

TP. Hồ Chí Minh thí điểm truyền thông đa nền tảng, phát triển sáng tạo số - Ảnh 2.
TP. Hồ Chí Minh thí điểm truyền thông đa nền tảng, phát triển sáng tạo số - Ảnh 3.

Mô hình Liên minh truyền thông đa nền tảng hướng tới chuẩn hóa công tác quản lý và phân phối tin tức

Việc xây dựng liên minh hướng đến tăng cường phối hợp trong hoạt động truyền thông, góp phần chuẩn hóa quy trình quản lý và phân phối thông tin trên các nền tảng số.

Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh cũng trình kế hoạch tổ chức Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số từ ngày 13/11 đến ngày 15/1/2026, hướng đến khuyến khích đổi mới sáng tạo và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực văn hóa, truyền thông.

Theo định hướng được nêu, chuỗi hoạt động gắn với chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030, góp phần phát huy giá trị văn hóa và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sáng tạo nội dung.

Tin liên quan

Sách mới "Làm báo thời đa nền tảng": Khi ai cũng có thể "xuất bản"

Sách mới "Làm báo thời đa nền tảng": Khi ai cũng có thể "xuất bản"

Sự dịch chuyển của truyền thông số buộc báo chí thích nghi với hệ sinh thái đa nền tảng, nơi công chúng vừa tiếp nhận vừa sản xuất nội dung. "Làm báo thời đa nền tảng" của Thạc sĩ Phan Văn Tú góp phần lý giải xu hướng này và gợi mở hướng đi cho người làm nghề.

Góc nhìn HTV: Hệ sinh thái đa nền tảng: Cú hích đổi mới truyền thông chính sách tại TP. Hồ Chí Minh

Góc nhìn HTV: Hệ sinh thái đa nền tảng: Cú hích đổi mới truyền thông chính sách tại TP. Hồ Chí Minh

(HTV) - Trong kỷ nguyên số, truyền thông chính sách không còn là những văn bản khô khan. Với hệ sinh thái đa tầng, HTV đang khẳng định vai trò chủ lực trong việc đưa chủ trương đến đúng người, đúng lúc và đúng cách.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Kiều Minh Tuấn khiến anh em ngỡ ngàng vì tài tính toán quá bá khí | 2 Ngày 1 Đêm

Kiều Minh Tuấn khiến anh em ngỡ ngàng vì tài tính toán quá bá khí | 2 Ngày 1 Đêm

Show nổi bật 15:30 20/10/2026

(HTV) - Trong thử thách Rừng trúc dưỡng trí ở tập 8 2 Ngày 1 Đêm 5, Kiều Minh Tuấn gây ấn tượng với khả năng tính toán nhanh và tư duy logic. Màn thể hiện của nam diễn viên giúp đội MGU đạt kết quả sát với mục tiêu 2026, qua đó giành phần thưởng là bữa trưa với các món đặc sản Tây Bắc.

Gả kim thoa: Điền Hi Vi thử sức với hai thân phận đối lập

Gả kim thoa: Điền Hi Vi thử sức với hai thân phận đối lập

Văn hóa - Giải trí 17:01 20/10/2026

(HTV) - Phát sóng trên CCTV-8 và nền tảng trực tuyến Youku, phim cổ trang Gả Kim Thoa thu hút sự chú ý với câu chuyện tráo đổi thân phận, hôn nhân thay thế và màn hóa thân hai vai đối lập của Điền Hi Vi.

TP. Hồ Chí Minh khẩn trương kiểm soát chùm ca bệnh não mô cầu trong trường học | Thời sự HTV ngày 20/10/2026

TP. Hồ Chí Minh khẩn trương kiểm soát chùm ca bệnh não mô cầu trong trường học | Thời sự HTV ngày 20/10/2026

Thời sự 19:14 20/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 20/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Argentina: "Hồi sinh" khủng long từ vật liệu bỏ đi

Thế giới 21:34 20/10/2026

(HTV) - Tại Argentina, những con khủng long tuyệt chủng đang được "hồi sinh" từ những thùng bìa các-tông, trong dự án mang tên PaleoCartón.

Xem thêm