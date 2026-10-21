TP. Hồ Chí Minh thí điểm truyền thông đa nền tảng, phát triển sáng tạo số

Nhằm chuyển hóa phương thức truyền thông chính sách đến gần hơn với người dân cơ sở, UBND TP. Hồ Chí Minh vừa chính thức phê duyệt chủ trương triển khai mô hình truyền thông đa nền tảng. Dự án đặt trọng tâm vào việc hiện đại hóa bộ máy thông tin địa phương, bảo đảm tính minh bạch và tăng cường tương tác trực tiếp trên môi trường số.

Thí điểm truyền thông đa nền tảng tại 3 địa phương

UBND TP. Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương triển khai thí điểm mô hình truyền thông đa nền tảng tại phường Hòa Lợi, xã Thạnh An và xã Bình Châu trong năm 2026. Theo đó, các địa phương trực tiếp quản lý, vận hành và khai thác các nền tảng truyền thông thuộc phạm vi quản lý, đồng thời chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đăng tải và tuân thủ quy định pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh triển khai thí điểm mô hình truyền thông đa nền tảng tại 3 địa phương trong năm 2026

Nguồn kinh phí thực hiện được kết hợp từ ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa. Mô hình hướng đến nâng cao hiệu quả thông tin cơ sở, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin chính sách và phát huy vai trò chủ động của chính quyền địa phương trong hoạt động truyền thông trên môi trường số.

Xây dựng Liên minh truyền thông đa nền tảng

Bên cạnh việc triển khai thí điểm, Thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp xây dựng phương án vận hành Liên minh truyền thông đa nền tảng. Quy chế hoạt động dự kiến làm rõ trách nhiệm phối hợp, công tác kiểm duyệt nội dung, cơ chế phân phối dữ liệu và quản lý các rủi ro pháp lý giữa các bên tham gia.

Mô hình Liên minh truyền thông đa nền tảng hướng tới chuẩn hóa công tác quản lý và phân phối tin tức

Việc xây dựng liên minh hướng đến tăng cường phối hợp trong hoạt động truyền thông, góp phần chuẩn hóa quy trình quản lý và phân phối thông tin trên các nền tảng số.

Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh cũng trình kế hoạch tổ chức Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số từ ngày 13/11 đến ngày 15/1/2026, hướng đến khuyến khích đổi mới sáng tạo và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực văn hóa, truyền thông.

Theo định hướng được nêu, chuỗi hoạt động gắn với chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030, góp phần phát huy giá trị văn hóa và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sáng tạo nội dung.