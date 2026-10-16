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Thời sự

TP. Hồ Chí Minh thành lập Đảng bộ các cơ sở y tế và Đảng bộ các trường Đại học, Cao đẳng

MỸ LINH, XUÂN HẠO
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(HTV) - Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh công bố quyết định thành lập hai Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy, nhằm tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo.

Sáng 16/10, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố và trao quyết định thành lập Đảng bộ các cơ sở y tế TP. Hồ Chí Minh và Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TP. Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, chủ trì buổi lễ.

TP. Hồ Chí Minh thành lập Đảng bộ các cơ sở y tế và Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng - Ảnh 1.

Lễ công bố và trao quyết định thành lập hai Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy TP. Hồ Chí Minh công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh về việc thành lập Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TP. Hồ Chí Minh, là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030 được chỉ định với tổng số 18 đồng chí.

TP. Hồ Chí Minh thành lập Đảng bộ các cơ sở y tế và Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng - Ảnh 7.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chủ trì buổi lễ

Theo quyết định, đồng chí Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, được điều động, bổ nhiệm, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TP. Hồ Chí Minh.

TP. Hồ Chí Minh thành lập Đảng bộ các cơ sở y tế và Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng - Ảnh 2.

Lãnh đạo Thành phố cùng các đại biểu tham dự lễ công bố và trao quyết định thành lập Đảng bộ các cơ sở y tế và Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TP. Hồ Chí Minh

Cũng tại buổi lễ, Ban Tổ chức Thành ủy công bố quyết định thành lập Đảng bộ các cơ sở y tế TP. Hồ Chí Minh, là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ sở y tế TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 17 đồng chí.

TP. Hồ Chí Minh thành lập Đảng bộ các cơ sở y tế và Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng - Ảnh 3.

Đồng chí Trần Tuấn Lĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bà Rịa, giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ sở y tế TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, việc thành lập hai Đảng bộ có ý nghĩa quan trọng trong quá trình tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, đây cũng là giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Thành ủy đối với lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo.

TP. Hồ Chí Minh thành lập Đảng bộ các cơ sở y tế và Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng - Ảnh 4.

Buổi lễ đánh dấu bước kiện toàn tổ chức Đảng, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố

Đối với lĩnh vực y tế, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

TP. Hồ Chí Minh thành lập Đảng bộ các cơ sở y tế và Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng - Ảnh 5.

Việc thành lập hai Đảng bộ góp phần tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Trong lĩnh vực giáo dục Đại học, cao đẳng, cần chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

TP. Hồ Chí Minh thành lập Đảng bộ các cơ sở y tế và Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng - Ảnh 6.

Lễ công bố và trao quyết định thể hiện sự quan tâm của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, tăng cường vai trò lãnh đạo trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao, hai Đảng bộ sẽ sớm phát huy hiệu quả hoạt động, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Thành phố.


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