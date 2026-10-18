Hơn 3.000 vị trí tuyển dụng tại ngày hội việc làm phường Tân Thành

Ngày hội việc làm phường Tân Thành kết nối tuyển dụng và chuyển đổi số

Lãnh đạo và đại diện các đơn vị thực hiện nghi thức ấn nút kích hoạt, chính thức khai mạc Ngày hội việc làm kết hợp chuyển đổi số tại phường Tân Thành

Ngày hội việc làm lần đầu tiên do phường Tân Thành tổ chức có sự tham gia của 13 doanh nghiệp, với hơn 3.000 vị trí tuyển dụng từ lao động phổ thông đến nhân sự có trình độ chuyên môn cao. Bên cạnh kết nối người lao động với doanh nghiệp, chương trình còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận các tiện ích công nghệ số.

Nhiều cơ hội việc làm từ doanh nghiệp

Mô hình robot thông minh hỗ trợ dịch vụ công và tư vấn thủ tục hành chính bằng công nghệ A.I. thu hút sự chú ý tại gian hàng trải nghiệm công nghệ số

Ngày hội thu hút đông đảo người dân phường Tân Thành và các khu vực lân cận tham gia. Với hơn 3.000 vị trí tuyển dụng, người lao động có thêm cơ hội tìm hiểu nhu cầu của doanh nghiệp, tiếp cận công việc phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp.

VNPT mong muốn mang đến cho đơn vị 1 số công nghệ mới cụ thể như ứng dụng công nghệ A.I. trong tìm kiếm việc làm, tạo CV, ứng dụng các robot nhân tạo để giải quyết thủ tục hành chính giúp người dân thực hiện nhanh chóng các thủ tục cần tại cơ quan.

Anh Lê Thuỷ Dương - Giám đốc Trung tâm Viễn thông VNPT Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh

Các vị trí tuyển dụng trải rộng từ lao động phổ thông đến những công việc đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. Đáng chú ý, một số vị trí có mức thu nhập lên đến hơn 30 triệu đồng/tháng.

Việc tổ chức ngày hội ngay tại địa phương cũng tạo điều kiện để người lao động trực tiếp gặp gỡ nhà tuyển dụng, tìm hiểu thông tin công việc. Về phía doanh nghiệp, đây là dịp tiếp cận những ứng viên đang có nhu cầu tìm việc.

Kết hợp kết nối việc làm với trải nghiệm công nghệ số

Các bạn trẻ hăng hái tìm hiểu, hướng dẫn và sử dụng các ứng dụng công nghệ tiện ích phục vụ đời sống và tìm kiếm việc làm

Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, ngày hội bố trí khu vực tư vấn học nghề, giới thiệu chính sách hỗ trợ người lao động và 6 trạm trải nghiệm công nghệ số. Tại đây, người dân được hướng dẫn và trực tiếp thao tác với các tiện ích phục vụ công việc, đời sống.

Các hoạt động trải nghiệm có sự tham gia của đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ, trong đó có VNPT Phú Mỹ. Các ứng dụng được giới thiệu hướng đến việc hỗ trợ tìm kiếm việc làm, tạo CV bằng công nghệ A.I. và sử dụng robot để hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính.

Người dân và các bạn trẻ nghe tư vấn chi tiết về cơ hội việc làm, môi trường làm việc cũng như các chính sách hỗ trợ ngay tại bàn tuyển dụng

Việc kết hợp hoạt động tuyển dụng với trải nghiệm công nghệ số giúp ngày hội mở rộng nội dung hỗ trợ người dân, không chỉ dừng ở việc cung cấp thông tin tuyển dụng mà còn tạo cơ hội tiếp cận những ứng dụng công nghệ phục vụ nhu cầu thực tế.

Mở rộng kết nối việc làm trên nền tảng trực tuyến

Thông tin tuyển sinh, đào tạo nghề và các chương trình bồi dưỡng được cung cấp đầy đủ cho người lao động tại ngày hội

Theo định hướng của địa phương, việc kết hợp ngày hội việc làm với chuyển đổi số còn giúp mở rộng khả năng kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động thông qua các nền tảng trực tuyến. Những người không thể trực tiếp tham dự vẫn có cơ hội tiếp cận thông tin về doanh nghiệp thông qua các kênh phát trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh.

Thông qua hoạt động kết nối tuyển dụng, tư vấn nghề nghiệp và trải nghiệm công nghệ, ngày hội góp phần hỗ trợ người dân tiếp cận cơ hội việc làm, đồng thời từng bước thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động trong môi trường số.



