TP. Hồ Chí Minh nâng cao hiệu quả quản trị công vụ

Hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo động lực cho cán bộ dám nghĩ, dám làm

Tại phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Thanh Hiếu, công chức Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, hiện phụ trách hơn 7 nhóm nhiệm vụ, từ quản lý trật tự xây dựng, khoáng sản đến xử lý tình trạng lấn chiếm. Đây đều là những lĩnh vực có tính chất phức tạp, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đòi hỏi cán bộ phải thận trọng nhưng cũng cần quyết liệt trong quá trình xử lý.

UBND phường Vũng Tàu triển khai cuộc họp rà soát công việc và giao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức

Theo anh Nguyễn Thanh Hiếu, công chức Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Vũng Tàu, đây là nhóm nhiệm vụ nhạy cảm, dễ phát sinh va chạm với người dân. Vì vậy, khi các quy định pháp luật được xác định rõ ràng, cán bộ sẽ có cơ sở để thực hiện nhiệm vụ khách quan, công tâm và quyết liệt hơn.

Cán bộ kiểm tra, đối chiếu bản vẽ kỹ thuật và hồ sơ quy hoạch đô thị trong quá trình thực thi nhiệm vụ

Đáng chú ý, Điều 62 Luật Phát triển đô thị quy định cơ chế loại trừ, miễn trách nhiệm pháp lý trong một số trường hợp cán bộ thực hiện nhiệm vụ đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, không vụ lợi hoặc vì lợi ích chung. Quy định này được kỳ vọng trở thành điểm tựa pháp lý, giúp đội ngũ cán bộ, công chức an tâm thực thi công vụ, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm.

Ông Võ Văn Thành Sang, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, nhận định cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm sẽ tạo động lực để công chức thực hiện nhiệm vụ tận tâm, quyết liệt hơn. Đồng thời, đây cũng là cơ sở thúc đẩy chuyển đổi từ phương thức quản lý hành chính sang quản trị đô thị, gắn trách nhiệm cá nhân với các chỉ tiêu KPI đã đề ra.

Đánh giá cán bộ theo KPI, lấy kết quả công việc làm thước đo

Cùng với việc hoàn thiện hành lang pháp lý, đổi mới phương thức đánh giá cán bộ, công chức là yêu cầu quan trọng trong quá trình xây dựng nền hành chính hiện đại. Đặc biệt, tại những địa bàn có đặc thù về cảng biển, logistics và triển khai các dự án trọng điểm, việc giao nhiệm vụ và đánh giá hiệu quả cần được thực hiện cụ thể, minh bạch.

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Thực hiện Công văn 568 ngày 7/9/2026 của Thành ủy, 100% cán bộ, công chức phải đăng ký nhiệm vụ trên hệ thống số. Các nhiệm vụ được lượng hóa theo tiến độ, mức độ khó và sản phẩm đầu ra, tạo cơ sở theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện cũng như trách nhiệm của người đứng đầu.

Ông Thân Đăng Phong, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Phước, TP. Hồ Chí Minh, cho biết việc đánh giá cán bộ tại địa phương cần căn cứ vào vị trí việc làm, khối lượng nhiệm vụ và hiệu quả thực hiện. Qua đó, KPI trở thành công cụ hỗ trợ phân công, bố trí nhân sự phù hợp, đồng thời gắn kết quả công việc với quyền lợi của từng cán bộ, công chức.

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Ở góc độ chuyên môn, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Châu Pha, TP. Hồ Chí Minh, đánh giá việc gắn kết quả đánh giá với nhiệm vụ trực tiếp của từng cán bộ là hướng đi tích cực. Trong đó, cần tính đến cả sản phẩm đầu ra và những công việc phát sinh, không tên, nhằm phản ánh đầy đủ hơn khối lượng đóng góp và bảo đảm tính thực chất trong đánh giá.

Hướng đến nền công vụ minh bạch, hiệu quả

Tại cơ sở, mỗi nhiệm vụ đều gắn với một địa bàn, thời hạn và trách nhiệm cụ thể. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải giao đúng việc, đúng người, xác định rõ kết quả cần đạt và xây dựng tiêu chí đánh giá khách quan. Việc ứng dụng hệ thống số trong quản lý nhiệm vụ cũng góp phần tăng cường khả năng giám sát tiến độ, hạn chế tình trạng đánh giá chung chung, thiếu căn cứ.

Toàn cảnh đô thị TP. Hồ Chí Minh nhìn từ trên cao, hướng đến mục tiêu quản trị hiện đại và phát triển bền vững

Luật Phát triển đô thị không quy định một bộ chỉ số KPI cụ thể, nhưng các nguyên tắc về phân cấp, phân quyền, trách nhiệm giải trình và cơ chế bảo vệ cán bộ tạo thêm cơ sở để đổi mới phương thức quản trị đô thị. Qua đó, thúc đẩy đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động và sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ.

Mục tiêu cuối cùng của đổi mới đánh giá công vụ không chỉ là hoàn thành các chỉ tiêu KPI, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng giải quyết công việc, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Đây cũng là nền tảng để TP. Hồ Chí Minh xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, hướng đến đô thị văn minh, hiện đại.



