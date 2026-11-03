TP. Hồ Chí Minh: Làm rõ người xịt sơn, đổ keo vào ổ khóa nhà dân | 60 Giây Sáng ngày 3/11/2026

TP. Hồ Chí Minh: Làm rõ người xịt sơn, đổ keo vào ổ khóa nhà dân

Công an phường Bàn Cờ phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đang làm rõ vụ việc một người xịt sơn lên tường, đổ keo vào ổ khóa nhà dân để gây sức ép đòi nợ. Theo xác minh, khoảng 0 giờ 45 phút ngày 1/11, chị T.M. về căn nhà đang thuê trên đường Vườn Chuối thì phát hiện tường nhà bị xịt sơn đỏ với nội dung "lừa đảo quỵt tiền". Ổ khóa cũng bị đổ keo, không thể mở cửa.

Đối tượng khai nhận hành vi xuất phát từ tranh chấp vay mượn tiền với chủ căn nhà

Sôi động ‘mùa săn cá’ dưới chân thủy điện Trị An

Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, khi hồ Trị An ngừng xả tràn, cá từ lòng hồ và khu vực thượng nguồn di chuyển, tập trung nhiều ở chân đập. Đây là cơ hội thuận lợi để đánh bắt các loại cá tự nhiên như: Cá tra, cá lăng, cá mè, cá trắm…

Hoạt động săn cá dưới chân đập Trị An thường diễn ra khoảng 1-2 lần mỗi năm, tùy thuộc vào tình hình vận hành hồ chứa

TP. Hồ Chí Minh tăng cường phòng ngừa bạo lực học đường từ cơ sở

ạo lực học đường không chỉ là những vụ xô xát mà còn hiện diện qua hành vi cô lập, xúc phạm, bắt nạt tinh thần và công kích trên mạng. Những tổn thương có thể ảnh hưởng lâu dài đến tâm lý và việc học tập của học sinh. TP. Hồ Chí Minh đang tăng cường phòng ngừa từ cơ sở, giúp các em nhỏ nhận diện nguy cơ và ứng xử phù hợp khi mâu thuẫn phát sinh.

Trường THCS Bàn Cờ, phường Bàn Cờ, những tình huống bắt nạt, xúc phạm bạn bè được đưa lên sân khấu dưới dạng tiểu phẩm

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