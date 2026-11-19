Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Trường (sinh năm 1987, ngụ phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh) về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo Điều 288 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân Thành phố phê chuẩn.

Tài khoản TikTok “Natipong SritongIn” do Nguyễn Thế Trường tạo lập thường xuyên đăng tải các video có lời lẽ thô tục, thách thức và đe dọa người xem nhằm câu tương tác

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng - Công an TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện tài khoản TikTok mang tên “Natipong SritongIn” thường xuyên đăng tải nhiều video clip có dấu hiệu kích động, cổ xúy bạo lực và chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý.

Quá trình xác minh xác định Nguyễn Thế Trường là người tạo lập và trực tiếp sử dụng tài khoản nói trên. Đối tượng này đã tự quay, đăng tải nhiều đoạn video với lời lẽ thô tục, thách thức, thậm chí đe dọa tấn công những người để lại bình luận nếu gặp ngoài đời. Chỉ qua rà soát ngẫu nhiên 5 video trên kênh này, cơ quan chức năng ghi nhận đã có tổng cộng hơn 1,45 triệu lượt xem cùng hàng ngàn lượt chia sẻ, gây ảnh hưởng xấu đến đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục.

Bị can Nguyễn Thế Trường (sinh năm 1987) bị Công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Trường khai nhận hành vi đăng tải các nội dung độc hại, kích động bạo lực là nhằm mục đích "câu view", thu hút người xem vào các buổi thi đấu trực tuyến (PK) trên TikTok. Thông qua các buổi phát trực tiếp này, đối tượng nhận vật phẩm ảo từ người xem rồi quy đổi thành tiền thật từ nền tảng để thu lợi bất chính.

Qua vụ việc, Công an TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các cá nhân, người sáng tạo nội dung chấm dứt ngay việc sản xuất, phát tán thông tin kích động bạo lực để câu kéo tương tác, trục lợi; đồng thời khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm. Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân khi phát hiện các video có dấu hiệu vi phạm nên lưu lại đường dẫn, báo cáo trên nền tảng và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng nơi gần nhất, tuyệt đối không chia sẻ lại làm lan truyền nội dung xấu độc.



