TP. Hồ Chí Minh: Khai trừ ra khỏi Đảng trường hợp đảng viên vi phạm

Qua xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp luật, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhận thấy đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng, đảng viên Chi bộ Khu phố 13, Đảng bộ phường Tam Thắng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí, có vi phạm rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng. Căn cứ các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng.

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng khác; đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với một số đảng viên vi phạm theo thẩm quyền.



