Kỳ vọng sự tiện lợi và tiết kiệm cho giao thông TP. Hồ Chí Minh

Khi mạng lưới metro tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng, xe buýt sẽ đóng vai trò gom khách, kết nối các nhà ga với khu dân cư, trường học và nơi làm việc. Việc thiếu đồng bộ trong khâu thanh toán hiện nay khiến hành khách mất thêm thời gian và chi phí khi chuyển qua nhiều chặng.

TP. Hồ Chí Minh dự kiến triển khai vé liên thông giữa xe buýt và metro vào năm 2027, trước khi mở rộng sang buýt đường thủy và xe đạp công cộng

Chị Nguyễn Thị Ngọc Yến (phường Long Bình) cho biết: "Chỉ cần một vé có thể đi nhiều phương tiện khác nhau, không cần sử dụng nhiều vé riêng lẻ sẽ rất thuận tiện cho mọi người". Đồng quan điểm, sinh viên Trần Phương Vi (Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM) chia sẻ nỗi băn khoăn: "Tôi thường xuyên di chuyển bằng metro và xe buýt, nhưng mỗi phương tiện lại có hệ thống vé riêng khiến việc mua vé đôi khi khá phức tạp. Tôi hy vọng mô hình này sớm được triển khai để người dân sử dụng phương tiện công cộng dễ dàng hơn".

Việc mang quá nhiều thẻ cũng mang lại rủi ro thất lạc. Sinh viên Lê Nguyễn Tôn (Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh) nhận định, nếu thống nhất sử dụng một thẻ hoặc một phương thức thanh toán thì quá trình di chuyển sẽ an toàn và thuận tiện hơn rất nhiều. Hơn thế nữa, vé liên thông còn giải quyết bài toán kinh tế. Chị Phan Nguyễn Như Mai (phường Chánh Hưng) bày tỏ: "Nếu vé được liên kết với nhiều phương tiện thì có thể giảm chi phí khá nhiều so với trước. Tôi rất vui mừng nếu việc này giúp người dân tiết kiệm được chi phí đi lại".

Từ góc độ đơn vị vận hành, chị Nguyễn Thị Hải Yến - Phó Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 đánh giá đây là bước tiến tích cực: "Hệ thống giúp hành khách dễ dàng kết hợp metro, xe buýt, xe buýt sông, xe máy và xe đạp điện công cộng trong cùng một hành trình. Với metro số 1, chúng kỳ vọng hệ thống này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn để hành khách tiếp cận nhà ga và di chuyển đến điểm cuối".

TP. Hồ Chí Minh sẵn sàng hạ tầng cho lộ trình 2027

Theo kế hoạch, năm 2027, TP. Hồ Chí Minh sẽ triển khai vé liên thông giữa metro và xe buýt, sau đó từng bước nghiên cứu mở rộng sang buýt đường thủy và xe đạp công cộng.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, hạ tầng công nghệ đang được gấp rút hoàn thiện. Ông Phạm Ngọc Dũng - Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP. Hồ Chí Minh, cho biết đơn vị đã lắp đặt thiết bị đọc thanh toán không tiền mặt trên 135/182 tuyến, bao phủ hơn 2.000 phương tiện.

Người dân sẽ không cần mua nhiều loại vé riêng lẻ, thay vào đó có thể sử dụng thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc Căn cước công dân để thanh toán vé liên thông

"Hệ thống có thể ghi nhận các loại thẻ ngân hàng, ví điện tử, VNeID, CCCD và các loại thẻ có dữ liệu định danh. Hành khách có thể lựa chọn vé ngày, tuần, tháng theo chính sách của thành phố. Hệ thống tự động ghi nhận quyền sử dụng khi quét thẻ hoặc mã thanh toán, hạn chế việc phát hành thêm thẻ chuyên biệt", ông Dũng nhấn mạnh.

Bên cạnh hạ tầng, giá vé là yếu tố then chốt để thu hút người dân. Hiện Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng đang đề xuất các loại vé dùng chung với mức giá có thể giảm 20% so với quy định hiện nay.

Ông Ngô Hải Đường - Trưởng phòng Quản lý Vận tải đường bộ, thông tin thêm: "Khi sử dụng đa phương thức, chi phí sẽ giảm so với việc mua riêng lẻ từng tuyến. Người dân có thể sử dụng CCCD, thẻ ngân hàng hoặc các công cụ thanh toán hiện có để mua vé. Khi quét vào hệ thống vé điện tử của metro hoặc xe buýt, hệ thống sẽ tự động ghi nhận, không cần phát hành thêm loại vé riêng".

Một tấm vé dùng chung tuy là thay đổi nhỏ trong phương thức thanh toán nhưng mang ý nghĩa lớn trong tổ chức giao thông đô thị. Sự thuận tiện, tiết kiệm và liền mạch sẽ là chìa khóa để giao thông công cộng trở thành lựa chọn ưu tiên của người dân, góp phần giảm áp lực giao thông, kiến tạo một đô thị thông minh và phát triển bền vững.