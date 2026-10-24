CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Xã hội

TP. Hồ Chí Minh hướng tới hệ thống vé liên thông: Một chạm đi muôn nơi

THU TÌNH, TẤN LỘC, QUỐC SỬ, HOÀNG YẾN
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Từ xe đạp công cộng, xe buýt đến metro, giao thông công cộng tại TP. Hồ Chí Minh đang từng bước hiện đại hóa. Để giải quyết sự bất tiện khi mỗi loại phương tiện dùng một loại vé riêng, Thành phố đang thúc đẩy hệ thống thanh toán liên phương thức, hướng tới việc người dân chỉ cần một vé cho mọi hành trình.

Kỳ vọng sự tiện lợi và tiết kiệm cho giao thông TP. Hồ Chí Minh

Khi mạng lưới metro tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng, xe buýt sẽ đóng vai trò gom khách, kết nối các nhà ga với khu dân cư, trường học và nơi làm việc. Việc thiếu đồng bộ trong khâu thanh toán hiện nay khiến hành khách mất thêm thời gian và chi phí khi chuyển qua nhiều chặng.

TP. Hồ Chí Minh hướng tới hệ thống vé liên thông: Một chạm đi muôn nơi - Ảnh 1.
TP. Hồ Chí Minh hướng tới hệ thống vé liên thông: Một chạm đi muôn nơi - Ảnh 2.

TP. Hồ Chí Minh dự kiến triển khai vé liên thông giữa xe buýt và metro vào năm 2027, trước khi mở rộng sang buýt đường thủy và xe đạp công cộng

Chị Nguyễn Thị Ngọc Yến (phường Long Bình) cho biết: "Chỉ cần một vé có thể đi nhiều phương tiện khác nhau, không cần sử dụng nhiều vé riêng lẻ sẽ rất thuận tiện cho mọi người". Đồng quan điểm, sinh viên Trần Phương Vi (Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM) chia sẻ nỗi băn khoăn: "Tôi thường xuyên di chuyển bằng metro và xe buýt, nhưng mỗi phương tiện lại có hệ thống vé riêng khiến việc mua vé đôi khi khá phức tạp. Tôi hy vọng mô hình này sớm được triển khai để người dân sử dụng phương tiện công cộng dễ dàng hơn".

Việc mang quá nhiều thẻ cũng mang lại rủi ro thất lạc. Sinh viên Lê Nguyễn Tôn (Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh) nhận định, nếu thống nhất sử dụng một thẻ hoặc một phương thức thanh toán thì quá trình di chuyển sẽ an toàn và thuận tiện hơn rất nhiều. Hơn thế nữa, vé liên thông còn giải quyết bài toán kinh tế. Chị Phan Nguyễn Như Mai (phường Chánh Hưng) bày tỏ: "Nếu vé được liên kết với nhiều phương tiện thì có thể giảm chi phí khá nhiều so với trước. Tôi rất vui mừng nếu việc này giúp người dân tiết kiệm được chi phí đi lại".

Từ góc độ đơn vị vận hành, chị Nguyễn Thị Hải Yến - Phó Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 đánh giá đây là bước tiến tích cực: "Hệ thống giúp hành khách dễ dàng kết hợp metro, xe buýt, xe buýt sông, xe máy và xe đạp điện công cộng trong cùng một hành trình. Với metro số 1, chúng kỳ vọng hệ thống này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn để hành khách tiếp cận nhà ga và di chuyển đến điểm cuối".

TP. Hồ Chí Minh sẵn sàng hạ tầng cho lộ trình 2027

Theo kế hoạch, năm 2027, TP. Hồ Chí Minh sẽ triển khai vé liên thông giữa metro và xe buýt, sau đó từng bước nghiên cứu mở rộng sang buýt đường thủy và xe đạp công cộng.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, hạ tầng công nghệ đang được gấp rút hoàn thiện. Ông Phạm Ngọc Dũng - Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP. Hồ Chí Minh, cho biết đơn vị đã lắp đặt thiết bị đọc thanh toán không tiền mặt trên 135/182 tuyến, bao phủ hơn 2.000 phương tiện.

TP. Hồ Chí Minh hướng tới hệ thống vé liên thông: Một chạm đi muôn nơi - Ảnh 3.

Người dân sẽ không cần mua nhiều loại vé riêng lẻ, thay vào đó có thể sử dụng thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc Căn cước công dân để thanh toán vé liên thông

"Hệ thống có thể ghi nhận các loại thẻ ngân hàng, ví điện tử, VNeID, CCCD và các loại thẻ có dữ liệu định danh. Hành khách có thể lựa chọn vé ngày, tuần, tháng theo chính sách của thành phố. Hệ thống tự động ghi nhận quyền sử dụng khi quét thẻ hoặc mã thanh toán, hạn chế việc phát hành thêm thẻ chuyên biệt", ông Dũng nhấn mạnh.

Bên cạnh hạ tầng, giá vé là yếu tố then chốt để thu hút người dân. Hiện Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng đang đề xuất các loại vé dùng chung với mức giá có thể giảm 20% so với quy định hiện nay.

Ông Ngô Hải Đường - Trưởng phòng Quản lý Vận tải đường bộ, thông tin thêm: "Khi sử dụng đa phương thức, chi phí sẽ giảm so với việc mua riêng lẻ từng tuyến. Người dân có thể sử dụng CCCD, thẻ ngân hàng hoặc các công cụ thanh toán hiện có để mua vé. Khi quét vào hệ thống vé điện tử của metro hoặc xe buýt, hệ thống sẽ tự động ghi nhận, không cần phát hành thêm loại vé riêng".

Một tấm vé dùng chung tuy là thay đổi nhỏ trong phương thức thanh toán nhưng mang ý nghĩa lớn trong tổ chức giao thông đô thị. Sự thuận tiện, tiết kiệm và liền mạch sẽ là chìa khóa để giao thông công cộng trở thành lựa chọn ưu tiên của người dân, góp phần giảm áp lực giao thông, kiến tạo một đô thị thông minh và phát triển bền vững.

Tin liên quan

Giao thông xanh - Đi vui, về khỏe: Từ ký ức thời chiến đến những nhịp vận hành thầm lặng của Metro số 1

Giao thông xanh - Đi vui, về khỏe: Từ ký ức thời chiến đến những nhịp vận hành thầm lặng của Metro số 1

(HTV) - Giữa nhịp tàu Metro số 1 hối hả, có những ký ức thời chiến được đánh thức và những công việc thầm lặng ít ai biết đến.

Giao thông xanh - Đi vui, về khỏe: Xanh hóa giao thông công cộng – Từ trào lưu đến thói quen di chuyển mỗi ngày

Giao thông xanh - Đi vui, về khỏe: Xanh hóa giao thông công cộng – Từ trào lưu đến thói quen di chuyển mỗi ngày

(HTV) - Hơn 50% xe công cộng tại TP. Hồ Chí Minh đã dùng nhiên liệu xanh, giao thông xanh không còn là trào lưu mà thành thói quen.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Phát hiện hố sụt khổng lồ ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Phát hiện hố sụt khổng lồ ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Xã hội 10:23 23/10/2026

Tối 22/10, ông Lê Lưu Dũng - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Jungle Boss cho biết, vừa phối hợp các chuyên gia thuộc Hiệp hội Hang động Hoa Kỳ và Ban Quản lý Vườn quốc gia khảo sát, đo đạc một hố sụt có quy mô lớn tại khu vực Chà Nòi-Khe Gát.

Ngày 23/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận về các dự án luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế

Ngày 23/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận về các dự án luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế

Chính trị 10:25 23/10/2026

Theo chương trình Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, ngày 23/10 Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại hội trường và thảo luận ở tổ về các dự án luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế.

Mái ấm gia đình Việt 2026 - Tập 34: Trương Thế Vinh, Giang Hồng Ngọc

Mái ấm gia đình Việt 2026 - Tập 34: Trương Thế Vinh, Giang Hồng Ngọc

Show nổi bật 21:00 23/10/2026

"Mái ấm gia đình Việt" tập 34 mang đến câu chuyện của hai bé gái sớm gánh vác những nhọc nhằn của gia đình. Chứng kiến hoàn cảnh của các em, Lâm Vỹ Dạ bật khóc, còn Giang Hồng Ngọc không giấu được sự xót xa.

Messi trải lòng cách chấp nhận thất bại và đón nhận chiến thắng

Thế giới 20:39 23/10/2026

(HTV) - Ngôi sao bóng đá Lionel Messi vừa có buổi trò chuyện cùng hàng trăm học sinh ở thành phố Oviedo, Tây Ban Nha.

Xem thêm