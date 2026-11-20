Thùy Trang tỏa sáng, TP. Hồ Chí Minh vượt qua Hà Nội trong môn bóng đá nữ

Tâm điểm lượt trận mở màn là cuộc đối đầu giữa hai ứng viên cạnh tranh huy chương vàng ở bóng đá nữ: TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Với lực lượng được đánh giá cao, hai đội nhập cuộc thận trọng, triển khai thế trận chặt chẽ và tạo ra màn so tài cân bằng.

Bước ngoặt đến trong hiệp hai khi tiền vệ Thùy Trang tận dụng thành công tình huống phá bẫy việt vị, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm.

Các cầu thủ TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội tranh chấp quyết liệt trong trận ra quân

Ở tuổi 38, Thùy Trang tiếp tục cho thấy phong độ ổn định, sự bền bỉ và kinh nghiệm thi đấu khi biết cách tỏa sáng ở thời điểm quan trọng. Đáng chú ý, chiến thắng này càng có ý nghĩa với thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi khi đội bóng chỉ có 12 ngày nghỉ ngơi sau khi trở về từ vòng bảng AFC Women's Champions League.

Tiền vệ Thùy Trang ghi bàn thắng duy nhất, mang về 3 điểm cho TP. Hồ Chí Minh

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Đoàn Thị Kim Chi cho biết đội bóng gặp không ít khó khăn do quỹ thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị hạn chế. Tuy nhiên, 3 điểm giành được trong trận ra quân là nguồn động lực lớn, giúp toàn đội có thêm sự tự tin và tinh thần tích cực trước lượt trận tiếp theo.

Thái Nguyên T&T ngược dòng, cuộc đua huy chương cho môn bóng đá nữ thêm hấp dẫn

Ở trận đấu còn lại, Thái Nguyên T&T có màn ngược dòng ấn tượng trước Ninh Bình với tỷ số 2-1. Sau khi bị dẫn trước, đội bóng xứ chè kiên trì tìm kiếm cơ hội và được đền đáp bằng bàn thắng quyết định ở phút 88 của tuyển thủ quốc gia Bích Thùy.

Bốn đội bóng bước vào cuộc đua tranh huy chương môn bóng đá nữ tại Đại hội

Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Văn Thị Thanh có cùng 3 điểm với TP. Hồ Chí Minh, tạm chia sẻ vị trí dẫn đầu sau lượt trận mở màn. Kết quả hai trận đấu đầu tiên cũng hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chú ý giữa các đội bóng trong hành trình chinh phục huy chương.

Các đội bóng hướng đến mục tiêu giành quyền góp mặt trong trận chung kết ngày 1/12

Môn bóng đá nữ tại Đại hội năm nay có sự tham gia của 4 đội: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thái Nguyên T&T và Ninh Bình. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, xếp hạng. Hai đội có thành tích tốt nhất sẽ tranh huy chương vàng vào ngày 1/12, trong khi hai đội còn lại thi đấu trận để tranh huy chương đồng.

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