Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

12:30 17/10/2026

(HTV) - Thời tiết chuyển mùa khiến các bệnh lý viêm đường hô hấp có xu hướng gia tăng tại TP. Hồ Chí Minh. Trong tuần gần đây, số ca viêm đường hô hấp tăng hơn 64% so với mức trung bình 4 tuần trước đó. Trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền là những nhóm cần đặc biệt lưu ý nguy cơ biến chứng.