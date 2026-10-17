Nguồn: TTXVN
Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chiều 17/10/2026, tại Hà Nội, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin cùng Đoàn đại biểu cấp cao Thụy Sĩ đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
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Sáng 17/10, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Tổ cho ý kiến đối với Dự án Luật Bưu chính (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.
Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Guy Parmelin là cột mốc lịch sử quan trọng để hai nước cùng nhìn lại chặng đường 55 năm đồng hành, tiếp tục củng cố quan hệ đối tác toàn diện.
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