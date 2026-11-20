15:39 19/11/2026

(HTV) - Bước sang tuần đề cử thứ 6, các hạng mục ghi nhận sự ổn định về danh sách nghệ sĩ khi phần lớn đề cử từ tuần trước tiếp tục trụ hạng. Đáng chú ý, Ái Phương và Phương Mỹ Chi vẫn giữ hai vị trí dẫn đầu ở hạng mục Nữ ca sĩ được yêu thích nhất.