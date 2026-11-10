Nguồn: TTTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đồng Chủ tịch Đảng Duy Tân Nhật Bản Fujita Fumitake
Trong chương trình thăm chính thức Nhật Bản, sáng 10/11/2026, tại Thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đồng Chủ tịch Đảng Duy Tân Nhật Bản Fujita Fumitake.
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Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, tối 9/11 (giờ địa phương), tại thủ đô Tokyo, ngay sau hội đàm và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã gặp gỡ báo chí.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tọa đàm với các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 9/11, tại Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc tiếp, tọa đàm cấp cao với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Nhật Bản.
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