Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm chính thức Nhật Bản

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 5/11, bà Phạm Thu Hằng - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao thông báo về chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, theo lời mời của Nhà nước Nhật Bản.

Toàn cảnh cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, nơi thông tin về chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được công bố

Chuyến thăm dự kiến diễn ra từ ngày 8/11 đến 11/11/2026, với nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao. Đặc biệt, chương trình có các cuộc gặp lãnh đạo Nhật Bản và phát biểu chính sách tại Quốc hội nước này.

Dự kiến hội kiến Nhà vua, hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản

Theo bà Phạm Thu Hằng, trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến hội kiến Nhà vua Nhật Bản và hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc hội kiến với Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản. Đây là những hoạt động quan trọng trong chương trình chuyến thăm, tạo điều kiện để lãnh đạo hai nước tiếp tục trao đổi về quan hệ song phương và các nội dung hợp tác cùng quan tâm.

Đáng chú ý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến có bài phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản. Ngoài ra, chương trình còn bao gồm chuyến thăm tỉnh Kanagawa cùng các hoạt động đối ngoại quan trọng khác.

Các phóng viên theo dõi và ghi chép thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao

Thúc đẩy triển khai sâu rộng các cam kết hợp tác Việt Nam - Nhật Bản

Bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh mục tiêu đưa những thỏa thuận, cam kết đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao và các cấp của hai nước vào triển khai thực chất, hiệu quả hơn.

“Chuyến thăm sẽ tạo động lực để chuyển hóa những thỏa thuận, cam kết đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, cũng như hai nước ở nhiều cấp khác nhau, sang một giai đoạn triển khai sâu rộng, hiệu quả”, bà Phạm Thu Hằng cho biết.

Các đại biểu và phóng viên tham dự cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao

Việc thúc đẩy triển khai các thỏa thuận và cam kết được kỳ vọng sẽ đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển, tăng trưởng của Việt Nam và Nhật Bản. Đồng thời, những kết quả hợp tác giữa hai nước cũng được kỳ vọng đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Như vậy, bên cạnh các cuộc tiếp xúc cấp cao, chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt trọng tâm vào việc thúc đẩy thực hiện những nội dung hợp tác đã được hai bên thống nhất, hướng tới nâng cao hiệu quả quan hệ song phương trong thời gian tới.