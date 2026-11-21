Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng 21/11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân.

Cùng dự Lễ đón có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Đặng Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính; các đồng chí: Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Đặng Minh Khôi, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga kiêm nhiệm Azerbaijan; Nguyễn Hoàng Anh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phạm Quang Hưng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

Đúng 9 giờ, đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống Ilham Aliyev và Phu nhân tiến vào Nhà Quốc hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân nồng nhiệt chào đón Tổng thống Ilham Aliyev và Phu nhân dẫn đầu Đoàn cấp cao Azerbaijan thăm chính thức Việt Nam.

Các cháu thiếu nhi Thủ đô vẫy cờ hai nước vui mừng chào đón Tổng thống Ilham Aliyev và Phu nhân.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ilham Aliyev đi dọc thảm đỏ bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Azerbaijan và Quốc thiều Việt Nam.

Sau khi nghe Quốc thiều hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ilham Aliyev duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.

Kết thúc Lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ilham Aliyev cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Việt Nam và Azerbaijan có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được xây dựng và vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước. Trong suốt chặng đường phát triển, Azerbaijan luôn dành cho Việt Nam sự ủng hộ và tình cảm chân thành. Việt Nam cũng luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Azerbaijan.

Đặc biệt, năm 2025, hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược đã mở ra một chương mới trong quan hệ song phương. Từ đó đến nay, tình hình hợp tác trên các lĩnh vực đã có những bước phát triển rõ rệt.

Hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư tăng tính thực chất. Một số doanh nghiệp đã triển khai các dự án cụ thể trên lãnh thổ của bên kia. Hợp tác quốc phòng, an ninh được tăng cường trên các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu sản xuất và thương mại. Hợp tác dầu khí, năng lượng, giao thông vận tải và logistics được đẩy mạnh. Hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân có những bước phát triển mới.

Chuyến thăm của Tổng thống Ilham Aliyev tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, trao đổi toàn diện về các định hướng phát triển quan hệ, đồng thời xác định những biện pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược; tạo xung lực mới, góp phần tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư đến năng lượng, giáo dục, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân.

Nguồn: TTXVN



