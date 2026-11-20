Tại buổi gặp mặt, ông Kobayashi Yosuke, Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam, đã báo cáo khái quát tình hình triển khai Chương trình Tình nguyện viên trong thời gian qua và những kết quả đạt được thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa JICA với các cơ quan đối tác Việt Nam.

Ông Kobayashi chia sẻ: "Mỗi tình nguyện viên JICA đến Việt Nam đều mang theo tinh thần sẵn sàng cống hiến, nhưng đồng thời cũng mang trong mình khát vọng được học hỏi và trải nghiệm. Họ không chỉ chia sẻ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn mà còn học hỏi từ đồng nghiệp, người dân và cộng đồng địa phương. Việc sinh sống tại địa phương, sử dụng tiếng Việt trong công việc, cùng ăn, cùng sống và làm việc với đồng nghiệp, người dân đã giúp họ hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, con người và xã hội Việt Nam. Tôi tin rằng, những đóng góp dù lớn hay nhỏ trong công việc hằng ngày, cùng những mối quan hệ được xây dựng bằng sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau, chính là giá trị bền vững mà các tình nguyện viên mang lại cho Việt Nam cũng như cho tình hữu nghị giữa hai nước."

Đại diện các tình nguyện viên đang làm việc tại Việt Nam đã chia sẻ về công việc chuyên môn, những trải nghiệm trong quá trình sinh sống và làm việc cùng người dân địa phương, cũng như những bài học quý báu có được từ các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

Những câu chuyện được chia sẻ phản ánh sự đa dạng trong hoạt động của Chương trình, từ giảng dạy tiếng Nhật và tăng cường giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản; hỗ trợ phục hồi chức năng và nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế; đồng hành cùng trẻ em khuyết tật, trẻ mầm non và thanh thiếu niên trong lĩnh vực giáo dục; đến các hoạt động phát triển cộng đồng, phát triển du lịch và hỗ trợ sinh kế tại nhiều địa phương trên cả nước. Dù hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau, các tình nguyện viên đều chung khát vọng đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng địa phương bằng sự tận tâm, kiên trì và tinh thần hợp tác với các đối tác Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đánh giá cao tinh thần tình nguyện, sự tận tâm và những đóng góp thiết thực của các thế hệ Tình nguyện viên JICA đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đặc biệt tại các địa phương và cộng đồng nơi họ đang công tác. Thứ trưởng bày tỏ sự cảm kích và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những đóng góp không ngừng nghỉ của các Tình nguyện viên JICA, đồng thời cho biết ông rất ấn tượng khi được trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe những câu chuyện và chia sẻ từ các tình nguyện viên. Thứ trưởng cũng đề nghị Văn phòng JICA tiếp tục cử Tình nguyện viên sang Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh của Nhật Bản như giảng dạy tiếng Nhật, y tế, phục hồi chức năng, hỗ trợ thích ứng với già hóa dân số, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực ưu tiên khác, qua đó góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Thông qua Chương trình Tình nguyện viên, JICA mong muốn tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia. Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ và trở về Nhật Bản, các tình nguyện viên sẽ tiếp tục chia sẻ những trải nghiệm, tình cảm và hiểu biết sâu sắc về Việt Nam với gia đình, bạn bè và cộng đồng tại Nhật Bản. Dù ở bất cứ nơi đâu, họ vẫn có thể tiếp tục đóng vai trò là những cầu nối của tình hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.