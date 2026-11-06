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Tin tức nổi bật ngày 6/11/2026 có gì?

Thời sự 00:00:57.05
KHANH PHẠM, THU HIẾU, KIM NGỌC

(HTV) - Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc đã được đưa vào hoạt động tại trụ sở HTV số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

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