Tin tức nổi bật ngày 4/11/2026 có gì?
Thời sự 00:00:57.98
(HTV) - Từ 1/1/2027, lương tối thiểu vùng tăng 310.000–390.000 đồng/tháng, kéo theo tiền đóng bảo hiểm xã hội và mức trần trợ cấp thất nghiệp đồng loạt tăng cao.
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(HTV) - Từ 1/1/2027, lương tối thiểu vùng tăng 310.000–390.000 đồng/tháng, kéo theo tiền đóng bảo hiểm xã hội và mức trần trợ cấp thất nghiệp đồng loạt tăng cao.