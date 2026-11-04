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Tin tức nổi bật ngày 4/11/2026 có gì?

Thời sự 00:00:57.98
MC ZI

(HTV) - Từ 1/1/2027, lương tối thiểu vùng tăng 310.000–390.000 đồng/tháng, kéo theo tiền đóng bảo hiểm xã hội và mức trần trợ cấp thất nghiệp đồng loạt tăng cao.

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