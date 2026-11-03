Tin tức nổi bật ngày 3/11/2026 có gì?
Thời sự 00:00:42.98
(HTV) - Hội nghị thượng đỉnh 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Fortune năm 2026, diễn ra trong hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh, với chủ đề "những chân trời mới, tăng trưởng bền vững".
CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH
ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Bạn hãy chọn Profile tiện dụng
(HTV) - Hội nghị thượng đỉnh 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Fortune năm 2026, diễn ra trong hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh, với chủ đề "những chân trời mới, tăng trưởng bền vững".