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Tin tức nổi bật ngày 3/11/2026 có gì?

Thời sự 00:00:42.98
TRẦN THỊNH, PHÚC NGUYÊN, KIM NGỌC

(HTV) - Hội nghị thượng đỉnh 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Fortune năm 2026, diễn ra trong hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh, với chủ đề "những chân trời mới, tăng trưởng bền vững".

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