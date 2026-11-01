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Tin tức nổi bật ngày 1/11/2026 có gì?

Thời sự 00:00:48.04
MC ZI

(HTV) - Thi công ga Tao Đàn của tuyến Metro số 2: Bến Thành - Tham Lương. Đây là một trong những ga cuối cùng bước vào thi công chính thức hệ thống tường vây.


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