Tin tức nổi bật ngày 1/11/2026 có gì?
Thời sự 00:00:48.04
(HTV) - Thi công ga Tao Đàn của tuyến Metro số 2: Bến Thành - Tham Lương. Đây là một trong những ga cuối cùng bước vào thi công chính thức hệ thống tường vây.
CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH
ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Bạn hãy chọn Profile tiện dụng
(HTV) - Thi công ga Tao Đàn của tuyến Metro số 2: Bến Thành - Tham Lương. Đây là một trong những ga cuối cùng bước vào thi công chính thức hệ thống tường vây.