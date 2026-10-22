Thụy Sĩ mở triển lãm "kho tàng băng"

Khi lớp băng tan đi, nhiều dấu tích lịch sử có niên đại hàng thập kỉ đến hàng thế kỉ lộ diện và được đưa về trưng bày tại Vườn Băng Lucerne.

Không gian trưng bày độc đáo tại Vườn Băng Lucerne (Thụy Sĩ), nơi lưu giữ và giới thiệu đến công chúng những dấu tích địa chất và lịch sử lộ diện do hiện tượng băng tan

Trước khi sông băng biến mất hoàn toàn, chúng tôi muốn công chúng thấy đây là kho lưu trữ quan trọng và thú vị mà chúng ta sắp sửa đánh mất. Andreas Burri - Giám đốc Vườn băng Lucerne

Một trong những hiện vật đáng chú ý tại triển lãm là bức tượng hình người bằng đồng.

Cận cảnh một bức tượng nhỏ tạc hình người, đại diện cho những hiện vật lịch sử có niên đại hàng thế kỷ từng bị vùi lấp dưới lớp băng nay được đưa về trưng bày

Bên cạnh các vật thể rắn, lớp băng còn lưu giữ vi hạt phấn hoa, khí nhà kính, dấu vết phóng xạ từ các vụ thử hạt nhân giữa thế kỉ 20, cũng như bồ hóng và than củi từ nhiều vụ cháy rừng đợt hạn hán thế kỉ 16.

Khách tham quan chiêm ngưỡng các tầng đá tự nhiên và những khối đá khổng lồ tại Vườn Băng Lucerne

Theo báo cáo, Thụy Sĩ đã mất 5,5% tổng thể tích sông băng trong năm nay, và là mức sụt giảm lớn thứ hai từng được ghi nhận. Hiện tượng băng tan cũng đang ảnh hưởng trực tiếp đến các khu dân cư vùng trũng.

Triển lãm "Kho tàng Băng" mở cửa đón khách tham quan đến hết tháng 8 năm sau.