Thụy Sĩ mở triển lãm "kho tàng băng"

Khi lớp băng tan đi, nhiều dấu tích lịch sử có niên đại hàng thập kỉ đến hàng thế kỉ lộ diện và được đưa về trưng bày tại Vườn Băng Lucerne.
Một trong những hiện vật đáng chú ý tại triển lãm là bức tượng hình người bằng đồng.
Bên cạnh các vật thể rắn, lớp băng còn lưu giữ vi hạt phấn hoa, khí nhà kính, dấu vết phóng xạ từ các vụ thử hạt nhân giữa thế kỉ 20, cũng như bồ hóng và than củi từ nhiều vụ cháy rừng đợt hạn hán thế kỉ 16.
Theo báo cáo, Thụy Sĩ đã mất 5,5% tổng thể tích sông băng trong năm nay, và là mức sụt giảm lớn thứ hai từng được ghi nhận. Hiện tượng băng tan cũng đang ảnh hưởng trực tiếp đến các khu dân cư vùng trũng.
Triển lãm "Kho tàng Băng" mở cửa đón khách tham quan đến hết tháng 8 năm sau.
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