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Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch điều hành tập đoàn Airbus

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Chiều 4/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Wouter van Wersch, Chủ tịch điều hành quốc tế tập đoàn Airbus - tập đoàn hàng không vũ trụ hàng đầu thế giới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Tập đoàn Airbus International (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chào mừng ông Wouter van Wersch thăm trở lại Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm Airbus có mặt tại Việt Nam, Thủ tướng chúc Tập đoàn ngày càng gặt hái nhiều thành công và đóng góp nhiều hơn nữa vào việc phát triển quan hệ Việt Nam – EU nói chung và các nước thành viên nói riêng.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với Pháp, Đối tác Chiến lược toàn diện đầu tiên của Việt Nam tại EU, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng nhất. Chuyến thăm chính thức Pháp vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (10-11/9/2026) đã thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn với nhiều dự án và kết quả cụ thể, trong đó có các dự án với Airbus.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Tập đoàn Airbus International (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa hai bên trong 40 năm qua, Airbus là hãng sản xuất, cung cấp phần lớn cho đội tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam cũng như trong lĩnh vực vệ tinh quan sát.

Chỉ rõ là một thị trường hơn 100 triệu dân với thu nhập tăng nhanh cùng với việc triển khai nhiều dự án hạ tầng lớn, trong đó có các dự án cảng hàng không lớn như Gia Bình, Long Thành gắn với phát triển các khu kinh tế đặc biệt, phát triển lĩnh vực logistics, Thủ tướng cho biết Việt Nam có nhu cầu rất lớn về phát triển công nghiệp hàng không cũng như đội tàu bay.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Tập đoàn Airbus International (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tiềm năng hợp tác rất lớn với các đối tác toàn cầu, Thủ tướng đề nghị Airbus tăng cường hợp tác nhằm triển khai các dự án lớn, tương xứng với tầm vóc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Pháp và tiềm năng của tập đoàn, góp phần tăng cường năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam và phát triển hệ sinh thái hàng không. Theo đó, Airbus cùng các đối tác Việt Nam đẩy nhanh việc triển khai hiệu quả các dự án trong lĩnh vực hàng không – vũ trụ; thúc đẩy hợp tác phát triển, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, đào tạo nhân lực chất lượng cao, tăng cường năng lực sản xuất, giám sát an toàn, đảm bảo hoạt động bay.

Thủ tướng đề nghị Airbus nghiên cứu khả năng thành lập trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay tại Việt Nam, đặc biệt tại khu vực cảng hàng không quốc tế Long Thành, cảng hàng không quốc tế Gia Bình; hỗ trợ các hãng hàng không Việt Nam thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng cung cấp tàu bay trong bối cảnh các hãng tăng cường, mở rộng đội bay nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, mở các đường bay mới; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực không gian vũ trụ.

Ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Tập đoàn Airbus International phát biểu (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhân dịp này, Thủ tướng mong muốn Airbus có tiếng nói thúc đẩy để Pháp sớm thông qua Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), tạo điều kiện cho doanh nghiệp châu Âu nói chung và Airbus nói riêng tăng cường hợp tác, kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam.

Khẳng định Chính phủ Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp châu Âu, trong đó có Airbus, mở rộng hoạt động, đầu tư phù hợp với pháp luật Việt Nam, Thủ tướng tin tưởng rằng với nền tảng quan hệ tốt đẹp qua 40 năm đồng hành, hợp tác giữa Việt Nam và tập đoàn Airbus sẽ tiếp tục bước sang giai đoạn phát triển mới, thực chất hơn, hiệu quả, vì lợi ích của cả hai bên.

Ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Tập đoàn Airbus International phát biểu (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Về phần mình, ông Wouter van Wersch cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp; đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam thời gian qua và quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam – EU nói chung và Việt Nam – Pháp nói riêng.

Việt Nam đóng vai trò quan trọng với thành công của Airbus, hiện có 230 máy bay Airbus đang hoạt động tại Việt Nam và dự kiến có thêm 220 máy bay được triển khai trong thời gian tới. Ông Wouter van Wersch đánh giá việc Việt Nam tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công nghiệp hàng không và cơ sở hạ tầng hàng không, phát triển các sân bay Long Thành, Gia Bình và hệ sinh thái hàng không, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho Airbus.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Tập đoàn Airbus International (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ông Wouter van Wersch nhất trí cao với các ý kiến của Thủ tướng, khẳng định Việt Nam là một ưu tiên hàng đầu của Airbus, hãng nhìn thấy cơ hội lớn và muốn tăng cường, thắt chặt quan hệ với Việt Nam; không chỉ trong cung cấp máy bay mà còn xây dựng quan hệ đối tác lâu dài, nâng cao năng lực cho ngành hàng không Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm hiện diện và hợp tác tại Việt Nam, với mục tiêu đạt những thành quả hợp tác lớn hơn trong 40 năm tiếp theo, lãnh đạo Tập đoàn Airbus tái khẳng định cam kết gắn bó lâu dài với Việt Nam thông qua hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực hàng không thương mại, vũ trụ và sản xuất công nghiệp, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng như mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khác như chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Nguồn: TTXVN

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