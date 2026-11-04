Nguồn: baotintuc.vn (TTXVN)
Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2026
Sáng 4/11/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2026.
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Chiều 20/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về một số dự án luật, trong đó có dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Trước đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã trình Quốc hội dự án luật này.
Thủ tướng: Cần những giải pháp mạnh hơn nữa trong giai đoạn nước rút của năm 2026
Sáng 3/10, Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và trực tuyến với các bộ ngành, địa phương.
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