Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2026

Chiều 20/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về một số dự án luật, trong đó có dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Trước đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã trình Quốc hội dự án luật này.