Thiết bị đeo đầu "RumbleRims" thắng giải James Dyson

Giải thưởng James Dyson năm nay ở hạng mục y tế toàn cầu đã vinh danh nhóm 3 nữ học viên cao học tại Đại học Harvard với phát minh "RumbleRims". Đây là thiết bị đeo đầu sử dụng công nghệ theo dõi chuyển động mắt để sàng lọc nguy cơ chấn động não ở các vận động viên.

Nhóm thiết kế mong muốn hỗ trợ huấn luyện viên đánh giá tình trạng của vận động viên ngay sau khi họ bị va chạm vào vùng đầu, nhất là khi nhân viên y tế không có mặt kịp thời. Từ đó, đưa ra quyết định đúng đắn về việc liệu vận động viên đó có thể tiếp tục thi đấu hay không.

Thiết bị đeo đầu "RumbleRims" sử dụng công nghệ theo dõi chuyển động mắt để sàng lọc nguy cơ chấn động não ở vận động viên

Sophia DeVito - thành viên nhóm sáng chế chia sẻ: "Thiết bị cho phép vận động viên sử dụng ngay sau khi gặp va chạm trên sân. Bài kiểm tra vận động mắt kéo dài từ 2 đến 3 phút, qua đó có thể phát hiện các dấu hiệu thần kinh của tình trạng chấn động não".

Nhóm ba nữ học viên cao học tại Đại học Harvard, tác giả của phát minh thiết bị đeo đầu "RumbleRims" vinh dự giành giải thưởng James Dyson năm nay

Giải thưởng James Dyson là cuộc thi quốc tế do quỹ cùng tên thuộc Vương quốc Anh tổ chức dành cho sinh viên và những người mới tốt nghiệp ngành kỹ thuật thiết kế.